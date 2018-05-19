《FGO》繁中版周年 101燈光秀慶生

2018年05月19日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

《Fate/Grand Order》周年慶典現場設立了大型的遊戲角色看版，供玩家拍照留念。（石欣蒨攝）

為了慶祝《Fate/Grand Order》周年慶，現場DELiGHTWORKS創意製作人川洋介與玩家們分享生日蛋糕。（蘇蔓攝）

《Fate/Grand Order》周年慶典請來DELiGHTWORKS創意製作人川洋介到現場，與300名幸運玩家同歡。（蘇蔓攝）

《Fate/Grand Order》周年慶典與台北知名地標101進行聯動慶生，進行絢爛的101燈光秀，以感謝《FGO》1年來的陪伴。（蘇蔓攝）

來自日本的全球知名手機遊戲《Fate/Grand Order》（以下簡稱《FGO》），自推出繁中版以來深受歡迎，至今在台、港、澳的下載量也即將突破500萬，昨（18日）迎來《FGO》繁中版的首個周年慶典，特別在台北信義區舉行歡慶活動，更點亮台北101，打造絢麗的燈光秀為其慶生，DELiGHTWORKS創意製作人、遊戲的吉祥物等也來到現場，與眾多的玩家一起開趴慶祝。

創意製作人來台同慶

在昨晚的活動上，DELiGHTWORKS創意製作人川洋介也特地第3度來台灣，與300名幸運的玩家共同慶祝《FGO》的周年慶典，現場先播放了遊戲人氣聲優高橋李依跟鶴岡聰的祝賀影片，更請來了遊戲中的吉祥物咕噠子，以及角色瑪修跟阿爾托利亞與玩家互動，川洋介更分享遊戲未來的發展，讓一眾玩家相當興奮。

緊接著就是整晚的高潮，《FGO》周年慶典特別打造的101酷炫聲光秀，讓玩家紛紛拿出手機拍下紀念性的照片，該遊戲多年的人氣玩家浮雲表示，活動當中的燈光秀讓他相當驚喜，「就手遊界來說，要做到周年慶典的活動，還可結合到101的點燈光秀，真的是第一次看到。」

玩家登入就送聖晶石

川洋介也在活動上分享到，遊戲的繁中版推出的1周年發生了很多事，看完周年慶典的回顧影片也相當感動，現場更為玩家帶來好消息，「所有繁中版玩家只要登入就送10顆聖晶石，只要周年回顧影片點閱破5萬，將再會加碼送30顆。」而浮雲也表示會繼續支持《FGO》，「這款遊戲的故事背景比較深，故事的情節更會隨玩家而更新改變，只要遊戲中的7個特異點不斷更新，就會一直玩下去！」

(中國時報)