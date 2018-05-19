朱俊丞拍電影先學把妹

朱俊丞（左起）、盧宣彤、江倩齡在電影裡是一家人。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

由馬來西亞演員朱俊丞、盧宣彤、江倩齡演出的台馬合拍片《天使曾經來過》，3人開拍前1個月接下導演李建興開的功課，因全片在墾丁取景，男主角朱俊丞提前被丟到墾丁生活1個月，學習如何在海邊把妹，每天要上繳一張跟不同辣妹的合照給李建興，證明有認真做「功課」。

朱俊丞私下個性木訥，為了成為電影中的風流少年，他花1個月時間向當地人學習怎麼跟女孩聊天，研究把妹攻略，前3天都成功找到辣妹合照，接著李建興更要求他每天改拍一張跟辣妹的接吻照。

回憶那段日子，朱俊丞說：「一整天行程就是學衝浪、健身、再衝浪、看別人把妹、晚上去酒吧，住1個月就不想離開了。」

10歲童星盧宣彤則提前1個月到高雄念畫畫班，一邊學才藝、一邊調整口音，練出台灣腔，她的心得是台灣人最常講「嘿呀」，經30天的快樂學習後，上課最後一天還跟全班去郊遊。

拍電影兼度假

劇組的福利不只如此，電影拍攝約20天，實際工作天僅有15天，其他時間都讓演員放假出去玩，像朱俊丞一碰到休假就跑回去衝浪；盧宣彤則去了水族館、看海鹽製作過程、還搭公車去高雄吃美食。

而江倩齡除了演出之外，她也翻唱陳昇的〈我不再讓你孤單〉作為電影片尾曲，李建興苦笑說：「跟唱片公司談版權談很久，也花很多錢，大概是一般翻唱價的2倍價吧。」

(中國時報)

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