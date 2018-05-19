地表最輕腕表運動明星追捧

網球小鮮肉Alexander Zverev配戴RM 67-02腕表征戰世界各地的網球場。（RICHARD MILLE提供）

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中國時報
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地表最輕的RICHARD MILLE RM 67-02腕表只有32公克，此為專為網球設計的表款。（RICHARD MILLE提供）
拿下5座世界汽車拉力賽冠軍的知名賽車手Sebastien Ogier配戴RM 67-02腕表征戰賽道。（RICHARD MILLE提供）
滑雪王子Alexis Pinturault配戴RM 67-02腕表在今年平昌冬季奧運拿下男子混合式滑雪銀牌。（RICHARD MILLE提供）
擊敗舒馬赫拿下F1賽車冠軍的Fernando Alonso配戴RM 67-02腕表。（RICHARD MILLE提供）
RICHARD MILLE為汽車拉力賽設計的RM 67-02腕表，加強表帶舒適度、更貼合手腕。（RICHARD MILLE提供）
RICHARD MILLE RM 67-02腕表只有32公克，此為專為賽車設計的表款。（RICHARD MILLE提供）

去年世界田徑錦標賽上，短跑名將Wayde van Niekerk和跳高之王Mutaz Essa Barshim配戴RICHARD MILLE打造「全世界最輕盈」的RM 67-02腕表上場，順利奪得金牌，證明了這只腕表就如同運動員的第二層肌膚般完全無礙運動，從此RM 67-02腕表就像是幸運符一般，吸引運動明星爭相追捧配戴。

這只號稱「地表最輕」的RM 67-02腕表只有32公克，而且兼具強化抗震和耐磨等特色，豐富多彩又設計時尚的碳纖維表身，搭配品牌第7代CRMA7自製機芯，近來吸引不少運動明星在好奇心趨使下配戴測試，不僅可以配戴它跳高、賽跑，還能賽車、滑雪、打網球，不論歷經多麼嚴酷的考驗，都能輕鬆過關。

網球小鮮肉Alexander Zverev

今年才21歲的「網球小鮮肉」Alexander Zverev目前在世球排名第3，是個前景看好的新秀，近日他配戴RM 67-02腕表征戰世界各地的網球場，將網球場化身天然的實驗室，在千萬次強力揮拍、加速衝擊的情境下測試RM 67-02腕表的抗震性，實驗結果與他的球技一樣優異。

滑雪王子Alexis Pinturault

RICHARD MILLE的RM 67-02運動腕表防撞耐磨又超輕盈，是否能通過嚴寒的考驗呢？今年才在韓國平昌冬季奧運參加男子混合式滑雪的Alexis Pinturault，就配戴RM 67-02腕表挑戰滑雪場的極寒環境，並通過穿梭旗門時受到的衝擊，一舉奪得銀牌。

陪伴車神風馳電掣

拿下5座世界汽車拉力賽冠軍的知名賽車手Sebastien Ogier和2005年擊敗舒馬赫拿下F1賽車冠軍的Fernando Alonso，近來都配戴專為賽車設計的RM 67-02腕表在車道上馳騁，除了五級鈦合金的底板和橋板，白金和TPTR碳纖維的可變幾何結構自動盤外，RICHARD MILLE配置了全新表帶，採用整體無縫設計，可完美貼合手腕曲線。

(中國時報)

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