個性包魅惑女星

Longchamp by Shayne Oliver系列Clutch抱枕包，7000元。（LONGCHAMP提供）

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中國時報
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小S背上Longchamp by Shayne Oliver系列Le Pliage長柄斜背包現身機場，宣誓要將包款用上20年。（翻攝自小S個人IG帳號）
金馬影后馬思純以一身輕鬆裝扮，搭配Longchamp by Shayne Oliver系列迷你雙生包。（LONGCHAMP提供）
辣媽昆凌選穿一身黑衣黑裙，搭配隨興抓提的Longchamp by Shayne Oliver系列抱枕包，散發十足態度。（翻攝自昆凌個人IG帳號）
金馬影后周冬雨穿著皮衣、刷破牛仔褲，手拿Longchamp by Shayne Oliver系列抱枕包，造型展現不羈個性。（LONGCHAMP提供）

最近女明星們身上集體關注的關鍵字，絕對非「HIATUS」莫屬，這個源自拉丁語的單字，有著「休息」的意味，更先後出現在這群整日埋首於工作的空中飛人身上。辣媽小S日前即背上印著「HIATUS」的長柄斜背包現身機場，並在Instagram發文中寫下：「完全我的風格，非給他用個20年。」昆凌與金馬影后周冬雨，亦分別以率性裝扮，搭配隨興抓提的黑色「HIATUS」手拿包，散發十足個性態度。

而包款上重複出現的「HIATUS」字樣，其實是潮流設計師Shayne Oliver為法國時尚品牌LONGCHAMP獨家印製的密碼，藉由玩味含意不同的「HIATUS（休息）」、「REALNESS（真實）」字串，帶出一體兩面的包款用途。

Longchamp by Shayne Oliver聯名系列以品牌經典Le Pliage摺疊包出發，並揉合設計師獨到美學，大膽將飛機上的抱枕及骨折時的固定吊帶化為創意包型，打破現代旅行用品的陳規，將其概念提升至另一層次的全新境界，也讓時尚人士不畏撞包危險，有志一同爭相搶背。

(中國時報)

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