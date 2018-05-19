2018年05月19日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

Tiffany珠寶年輕化，新登場Believe in Dreams形象廣告邀女星艾兒芬妮（Elle Fanning）代言。（Tiffany提供）

Tiffany Vivid Dreams系列鉑金鑲嵌總重逾28克拉未經優化處理橢圓形切割紅寶石項鍊，2632萬元。（Tiffany提供）

Tiffany Vivid Dreams系列總重逾52克拉圓形切割藍寶石項鍊，2142萬元。（Tiffany提供）

Tiffany Vivid Dreams系列主石逾5克拉未經優化處理枕形切割喀什米爾藍寶石戒指，4174萬5000元。（Tiffany提供）

Tiffany Vivid Dreams系列主石逾21克拉橢圓形切割摩根石鑽石戒指，236萬元。（Tiffany提供）

Tiffany & Co即起至5月30日在全台各大旗艦店舉辦「Vivid Dreams絢彩傳奇」高級珠寶展，邀請隋棠擔任開幕嘉賓，隋棠說，與鑽石相較起來，她更愛能彰顯個人風格的彩色寶石，如紅寶石給人充滿熱情的感覺，戴上它會讓她充滿了力量。

充滿熱情增添女人味

隋棠佩戴總價逾1億元的紅寶石項鍊的紅寶石項鍊和Tiffany專利Lucida切割鑽石戒指，溫柔嫵媚、風華絕代，不過她笑說，小時候因為個性貪玩又頑皮，摔傷下巴縫了40針，還曾被狗咬傷臉頰，吃了不少苦頭，完全無法與她現在雍容華貴的模樣聯想在一起。

「這正是珠寶的魅力！」隋棠笑說，女人佩戴珠寶會變得更有氣質，由於小女兒LUCY的個性有點像她，個性頑皮像男生，因此她想要買顆粉紅色的摩根石給女兒，希望女兒能增加一些女人味。

高級珠寶展全台巡迴

Tiffany & Co高級珠寶展展出200件、總價逾20億的珠寶，其中又以彩色寶石最受矚目，如產自莫三比克未經優化處理的紅寶石項鍊，展現濃郁飽和的純紅色澤，以及極其稀有的喀什米爾藍寶石戒指等，都是難得一見的珍寶。最貴的珠寶作品為一對黃鑽耳環，鑲嵌總重達12克拉的黃鑽，要價近7千萬台幣。

Tiffany高級珠寶展即起將在台北101、台中大遠百、高雄漢神專門店登場，展出紅寶石、藍寶石與祖母綠等各種珍稀彩寶與璀璨鑽石，以及Tiffany傳奇4大寶石丹泉石 （Tanzanite）、沙弗萊石（Tsavorite）、孔賽石（Kunzite）、摩根石 （Morganite）等珠寶作品。

(中國時報)