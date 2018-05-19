瑞莎選衣靠深蹲 方便陪女兒玩耍

MARINA RINALDI印花綁帶洋裝，5萬4100元。（MARINA RINALDI提供）

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中國時報
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MARINA RINALDI修身印花洋裝，4萬7800元。（MARINA RINALDI提供）
MARINA RINALDI枝葉圖騰側綁帶上衣，1萬9400元。（MARINA RINALDI提供）
MARINA RINALDI色塊圖騰上衣，2萬3900元。（MARINA RINALDI提供）
升格人母後，瑞莎坦言穿衣不敢太辣，還會考量是否能陪女兒大動作玩耍等機能考量，但身上這件隱約透出臂膀肌膚的仙氣洋裝，讓她直說老公應該會喜歡，穿MARINA RINALDI刺繡花紋洋裝3萬7600元。（羅永銘攝）
瑞莎自稱從小學習媽媽如何打扮，母女倆也都喜歡比較有氣質和女人味的優雅裙裝，穿MARINA RINALDI削肩修身連身洋裝2萬4800元。（羅永銘攝）

女星瑞莎升格人母後，生活除了工作外，重心都圍繞著女兒Nika打轉，連挑衣服也會從便於陪伴女兒玩耍的長褲、長裙下手，甚至在試穿時還要通過在「深蹲」等大動作下不曝光的挑戰。自稱現在穿著不敢太辣的她，為了怕好動的Nika在拉她衣領時不小心會被旁人「看光光」，坦言已挑好露出來不會太尷尬的運動型內衣備戰。

自幼學習母親打扮

提起剛剛才過的母親節，瑞莎除了顧及女兒外，也選擇寵愛自烏克蘭來台長住的媽媽。自稱從小就會學媽媽如何打扮的她，今年也以衣服和鞋子當作母親節禮物，並透露直到現在媽媽仍會給她服裝上的建議，「有時候我想穿骷顱頭圖案的T恤、短褲和老公出去時，媽媽都會說『妳幾歲？』」樂觀可愛的她，也笑說：「但我很謝謝媽媽，這樣我會比較面對事實。」

花卉圖騰洋溢歐風

換上義大利時尚品牌MARINA RINALDI的削肩修身洋裝，瑞莎頻說很符合媽媽優雅的審美觀，「很古典、很有氣質，但我老公應該會喜歡上面有透明薄紗的那件，他會覺得有點辣辣的。」而品牌本季取材大自然的花卉圖騰，搭配流暢的輪廓線條，整體充斥濃濃的歐洲風味，亦勾起瑞莎與老公在義大利度蜜月時的甜蜜記憶。她受訪時也毫不避諱展現對義大利的熱情，舉凡時尚、食物、風景和人可謂全部都愛，未來等女兒大一點時，還計畫全家重遊故地，雖然暫時不能一解相思之苦，但她俏皮地說：「現在衣服可以在台灣買。」

(中國時報)

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