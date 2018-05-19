寶璣經典腕表 紳士最佳首選

2018年05月19日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

寶璣專賣店獨家販售的Les Exclusifs de Breguet 7637三問表，771萬3000元。（Breguet提供）

寶璣表Classic Tour全球紳士巡展登台，伊林名模邵俐妍演繹 Classique Grandes Complications 3358經典系列仕女腕表。（Breguet提供）

寶璣表Classique Grandes Complications 3358經典系列仕女腕表，366萬2000元。（Breguet提供）

伊林名模蔡燦宇配戴寶璣 Classique 7147經典系列大明火琺瑯自動腕表。（Breguet提供）

寶璣 Classic Tour巡迴展邀請「高梧集」訂製西服參展，在現場讓賓客體驗量身訂製西服。(Breguet提供）

寶璣 Classic Tour巡迴展邀請「UNCLE廚棧」專業師傅為賓客體驗刮鬍的樂趣。(Breguet提供）

寶璣專賣店獨家販售的Les Exclusifs de Breguet 7637三問表，771萬3000元。（Breguet提供）

有「表界奇蹟」美譽的寶璣表（Breguet），昨日在萬豪酒店舉辦「寶璣經典之旅Classic Tour紳士巡迴展」，一口氣號召8大精品放下身段、打破藩籬共襄盛舉，再創精品界的奇蹟，展現品牌擁有243年悠久歷史的大哥氣勢。

3大腕表首度登台

「寶璣經典之旅Classic Tour紳士巡迴展」從倫敦出發，經首爾、日內瓦、布魯塞爾、米蘭後來到台北，寶璣今年最受矚目的3大腕表Les Exclusifs de Breguet 7637三問表、Classique Tourbillon Quantieme Perpetuel 3795萬年曆鏤空陀飛輪表、Classique Grandes Complications 3358經典系列仕女腕錶也首度登台，是品味紳士的最佳首選。

再創精品界的奇蹟

為了迎合VIP的紳士品味，寶璣邀集8大精品一同參展，包括訂製西服「高梧集」、理容精品店「UNCLE廚棧」、紳士精品店「OAK ROOM」、巴拿馬草帽「La Casa Del Artesano」、精品眼鏡店「JEpoque」、法國香氛「DIPTYQUE」、台灣「噶瑪蘭」頂級威士尼和「太平洋雪茄」等，受邀穿著正式西裝的寶璣表VIP昨夜在展場盡情體驗紳士品味，享受快意人生。

(中國時報)