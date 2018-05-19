agnes b.ｘ Peter Su

2018年05月19日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

agnes b.亞太區行政總裁Gianni Butera（左）與圖文作家Peter Su，一同於攝影展開幕活動現場合影。（agnes b.提供）

agnes b. Photo Print系列印花長裙，1萬4580元。（agnes b.提供）

一向以藝術、旅行為品牌養分的agnes b.，這次與台灣圖文作家Peter Su聯手，藉其相機鏡頭，探索他橫跨3大洲、歷時49天又17小時的旅行紀實，並自即日起至7月1日止，選於品牌微風廣場店內舉行《Prana生命裡的每一次呼吸》攝影展。

取梵文中「呼吸」一字命名的攝影展中，展示了Peter Su自尼泊爾、葡萄牙、美西等地拍攝的35件作品，依照主題分為「Coerner角落」、「People一期一會」、「Street找尋回家的路上」等6大系列。Peter Su表示14年前就想踏上這趟旅程，此次在品牌的協助下，完成了找回最初自己的理想，而現場展出的作品，更將於開展期間進行義賣，扣除成本後之所得，將以兩造名義贈予財團法人雅文兒童聽語文教基金會助學計畫，幫助如Peter Su本人一般的聽損兒童。

此次特為攝影展揭幕來台的agnes b.亞太區行政總裁Gianni Butera，除了肯定品牌與作家本人對藝術同樣抱持的熱情外，也以自己最喜歡的一幅《Nameste》，總結了展覽中滿溢的愛與尊重。而本就鍾情於攝影的品牌設計師Agnes b.，亦運用自身攝影作品於創作之中，打造出春夏系列中的Photo Print印花單品，呼應時尚與穿著者互動間流露的豐沛生命力。

(中國時報)