小英執政2周年 不滿意度飆至58.8％

2018年05月20日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

蔡總統就職滿2周年，執政表現備受關注。本報針對蔡總統就任2年來施政表現滿意度、兩岸關係、經濟狀況等議題進行民調。結果顯示，蔡總統就任2周年，施政表現滿意度只有24.3%，不滿意度高達58.8%；比起2年前上任時52.2%滿意度，整整暴跌28.2%，而不滿意度更飆升到52.9%。

64.4%民眾 對未來施政沒信心

蔡總統自前年520就職以來，完全執政2年，但民眾對蔡總統施政表現似越來越失望。據最新民調，民眾對蔡總統施政表現「滿意」的只有24.3%，表示「不滿意」則高達58.8%。相較去年520，滿意度下降3.7%，不滿意度則上升4.5%。

在蔡政府施政滿意度持續下降情況下，民眾對蔡政府未來2年施政也顯得越來越沒有信心。根據民調，表示對蔡政府未來施政有「有信心」的比例28.9%，表示「沒信心」則有，等於超過6成民眾對蔡政府未來施政不抱期待。

當務之急 改善兩岸關係救經濟

與去年520調查相比，當時回答「有信心」民眾還有35.7%，「沒信心」有56.1%。1年過去，對施政有信心民眾減少了6.8％，沒信心民眾卻提升8.3%，對蔡政府來說是施政一大警訊。

蔡政府上任至今，由於兩岸關係陷入冰凍，連帶影響經濟發展，在萬物齊漲、薪資凍漲情況下，本次民調調查也發現，施政8大議題中，民眾最希望加強的就是兩岸關係、經濟發展與教育改革3項。

分析各年齡層，滿意度最低、不滿意度最高落在40至49歲中壯世代，滿意度僅18.9%，不滿意度高達69.9%。滿意度次低、不滿意度次高年齡層是50到59歲，兩個年齡層恰巧相當台灣勞動階層，勞動力人口對蔡政府施政顯然最不滿意。

此外，在20到29歲年輕族群中，對蔡政府施政表現滿意比例只有21.4%，不滿意度則有59.4％，比整體不滿意度還高，看得出年輕人也不滿蔡政府表現。滿意度最高、不滿意度最低族群則是60歲以上，滿意度30.8%，不滿意度48.8%。

本次調查在5月12日到14日進行，有效樣本1008人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

(中國時報)