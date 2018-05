哈利梅根世紀婚禮 引全球矚目

2018年05月20日 04:10 中國時報 蔡致仁 /綜合報導 /綜合報導

英國哈利王子與美國女星梅根.馬克爾19日在倫敦西郊溫莎城堡舉行婚禮。這場英王室成員與好萊塢明星的結婚大典,融合傳統與現代,堪稱百年難得一見的世紀婚禮。估計有10萬民眾湧入溫莎鎮爭睹新人丰采,而教堂婚禮過程向全球直播,吸引千萬觀眾和網友收看。

婚禮於英國時間中午12時(台灣時間晚上7時)開始,地點在溫莎城堡聖喬治教堂,當地位於倫敦以西35公里處。婚禮前數小時,英女王伊莉莎白二世授予哈利薩塞克斯公爵(Duke of Sussex)頭銜,梅根婚後,頭銜便是薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)。梅根婚後另一正式稱謂是「威爾斯的亨利王妃殿下」(Her Royal Highness Princess Henry of Wales)。

賓客星光雲集 過程全球直播

上午,哈利與梅根邀請的1200名賓客陸續抵達,其中不乏名流和影視明星,如英國國寶級歌手艾爾頓強、脫口秀主持人柯登、電影明星湯姆哈迪、足球金童貝克漢和妻子維多莉亞。美國方面則有歐普拉、好萊塢巨星喬治克隆尼與妻阿瑪爾、美國網球女將小威廉斯。

新郎哈利和哥哥威廉王子穿著軍裝到聖喬治教堂,威廉也是哈利的伴郎。接近正午12時,梅根身著一襲全白婚紗,頭戴傳承自瑪麗皇后的鑽石冠冕及長達5公尺綴滿花紋的頭紗,由4名小男孩與6名小女孩組成的花童、伴娘團陪伴進教堂,威廉王子與凱特王妃的子女喬治和夏綠蒂也在其中。

融合傳統現代 典禮別出心裁

結婚典禮進行約2小時。梅根父親接受心臟手術無法出席,她步上教堂長廊中途,由查理王子挽著她的手一起行進到聖壇下。在聖壇前方,查理王子回座,梅根獨自走上前跟哈利會合。

儀式開始,溫莎主教康納發表婚姻致辭,全體起立唱聖詩《希望之主》。坎特伯雷大主教韋爾比接著主持證婚儀式,帶領哈利與梅根互許誓言,承諾「尊敬與保護對方」,並為彼此戴上戒指。

這場婚禮也穿插不少音樂表演,呈現種族融合景象。儀式結束後,哈利與梅根一起步出教堂,登上馬車遊行溫莎鎮,沿路群眾夾道歡呼祝福。來自德州的隆恩女士覺得非來不可,因梅根是美國人,「我們都想成為王子妃,以為沒辦法,但她做到了,打破了所有的藩籬。」

(中國時報)