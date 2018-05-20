哈利梅根世紀婚禮 引全球矚目

2018年05月20日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

英國哈利王子與美國女星梅根．馬克爾19日在倫敦西郊溫莎城堡舉行婚禮。這場英王室成員與好萊塢明星的結婚大典，融合傳統與現代，堪稱百年難得一見的世紀婚禮。估計有10萬民眾湧入溫莎鎮爭睹新人丰采，而教堂婚禮過程向全球直播，吸引千萬觀眾和網友收看。

婚禮於英國時間中午12時（台灣時間晚上7時）開始，地點在溫莎城堡聖喬治教堂，當地位於倫敦以西35公里處。婚禮前數小時，英女王伊莉莎白二世授予哈利薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）頭銜，梅根婚後，頭銜便是薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）。梅根婚後另一正式稱謂是「威爾斯的亨利王妃殿下」（Her Royal Highness Princess Henry of Wales）。

賓客星光雲集 過程全球直播

上午，哈利與梅根邀請的1200名賓客陸續抵達，其中不乏名流和影視明星，如英國國寶級歌手艾爾頓強、脫口秀主持人柯登、電影明星湯姆哈迪、足球金童貝克漢和妻子維多莉亞。美國方面則有歐普拉、好萊塢巨星喬治克隆尼與妻阿瑪爾、美國網球女將小威廉斯。

新郎哈利和哥哥威廉王子穿著軍裝到聖喬治教堂，威廉也是哈利的伴郎。接近正午12時，梅根身著一襲全白婚紗，頭戴傳承自瑪麗皇后的鑽石冠冕及長達5公尺綴滿花紋的頭紗，由4名小男孩與6名小女孩組成的花童、伴娘團陪伴進教堂，威廉王子與凱特王妃的子女喬治和夏綠蒂也在其中。

融合傳統現代 典禮別出心裁

結婚典禮進行約2小時。梅根父親接受心臟手術無法出席，她步上教堂長廊中途，由查理王子挽著她的手一起行進到聖壇下。在聖壇前方，查理王子回座，梅根獨自走上前跟哈利會合。

儀式開始，溫莎主教康納發表婚姻致辭，全體起立唱聖詩《希望之主》。坎特伯雷大主教韋爾比接著主持證婚儀式，帶領哈利與梅根互許誓言，承諾「尊敬與保護對方」，並為彼此戴上戒指。

這場婚禮也穿插不少音樂表演，呈現種族融合景象。儀式結束後，哈利與梅根一起步出教堂，登上馬車遊行溫莎鎮，沿路群眾夾道歡呼祝福。來自德州的隆恩女士覺得非來不可，因梅根是美國人，「我們都想成為王子妃，以為沒辦法，但她做到了，打破了所有的藩籬。」

(中國時報)