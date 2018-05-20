考生暢所欲言 我們不是媽寶

107年國中教育會考19日登場，全國23萬考生分別於19考區、219個考場應試。（陳信翰攝）

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中國時報
地方中心、教科文組／綜合報導

今年國中教育會考昨登場，第一天考社會、數學、國文及寫作測驗等4科，寫作測驗題目「我們這個世代」可以讓考生暢所欲言，竹東國中黃煒婷就跳脫考題引導，闡述這世代學子不是大人口中的「媽寶」，凸顯10至20歲間的青年族群已有獨立思考能力。

要拿高分須深度論述

寫作測驗列舉多項提示，包含：「我們這個直播世代」、「我們這個動漫世代」、「我們這個自由世代」等，請考生以「我們這個世代」為題，寫下身處其中的真實觀察。

桃園市慈文國中國文老師吳韻宇分析，現在的國中生身處雲端世界，回答題目中所列舉的問題，並不困難，若能依照個人經驗來書寫，寫下個人生活經驗，應可拿到4級分，但是如果想要獲得更高分，即5或6級分，則需要能夠深度論述。

嘉義縣東石國中國文老師李育靜則說，這就是生活化的題目，孩子可以從朋友圈來觀察，寫下生活周遭發生的事物，「整體來說，這個題目非常符合學生的生活經驗」。

個人經驗下筆好發揮

竹東國中考生黃煒婷就鮮明的寫出其生活體驗，她認為外界總認為她們在這個舒適圈長大的世代是「媽寶」、脾氣執拗、容易發生衝突，但其實與大人想像的不完全一樣，平常和同學之間也會互相鼓勵、互相討論未來。

彰化縣陽明國中考生楊松宇從科技日新月異的角度切入反思台灣學子要放大眼光和格局，培養新的國際觀和新視野；台南市昭明國中鄭秉翔闡述他自己對社會的觀察，並提出改善建議，他的作文內容比較偏重申論，希望能得到閱卷老師青睞。

屏東縣中正國中呂佾倫說，生處在現今科技發達的年代，許多新事物都深深影響生活與未來，他認為「我們這個世代」考題應著重如何釐清自己的定位，其實有很多面向都可以發揮。

缺考率1.09%創新低

昨天會考平均缺考率1.09％，到考狀況比去年好，各試場一般違規情形多為提前翻閱試題本、提前書寫、畫記、作答或逾時作答經制止後停止。今天繼續考自然及英文兩科，考試結束後，各科試題及參考答案下午1時30分上網公告，6月8日寄發成績單。

(中國時報)

國文科文言文艱澀 看懂很燒腦

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