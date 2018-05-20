國文科文言文艱澀 看懂很燒腦

2018年05月20日 04:10 中國時報 教科文組、地方中心／綜合報導

今年國中會考國文科，不少考生說文言文比重多且內文艱澀，光要看懂就很「燒腦」，選文包含古今中外，不過文言文選文僅2篇，只占考題3成，兩篇文長僅共約500字，其他入題雜文則多為長文。另外，英國知名作家維吉尼亞.吳爾芙的詩作也入題，討論性別意識。

台北市介壽國中國文老師陳靜儀表示，在兩篇文言文選題之外，今年度國文科考題也出現靈活的語文知識考題，其中像是在第39題，將秦二式的封禪石刻入題，詢問考生，封禪石刻所用碑影為何種書體，考題呈現隸書、甲骨文、小篆與行書4種字體的圖片，以圖示題的方式，供考生答題。

對此，新北市江翠國中國文老師陳恬伶表示，像是秦朝封禪石刻的考題，讓解題老師感到印象深刻；而這題考題屬於語文知識，市面上流通的國中國文教科書都會列舉，並非冷僻的知識點。

至於摘自梁實秋散文〈旁若無人〉僅一句內文，作者提到：「我們以農立國，所以習慣大聲談話」，對此，國中會考國文科解題團老師則分析，此題文長約680字，考驗學生綜合分析的能力。

基隆中山高中國中部考生王莉婷說，有題關於「東西德柏林圍牆」的題目，因為要寫出哪一年發生甚麼事、東西德建國到統一花了多少年等，讓她印象深刻。

新北海山國中許皓維表示，今年國文考題面向很廣，時事題包括以圖表分辨各國教育經費分配、水質問題等，但占整體比例不高，文言文、史書方面考題則較多，較需時間閱讀，今年較特別是，考題中出現考古題不常出的歷史人物，例如伍子胥、秦始皇等。

(中國時報)