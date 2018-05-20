小霍金全校第一 想當科學家

2018年05月20日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

罹患「裘馨氏肌肉萎縮症」的台南市東原國中學生羅仁宏，獲得今年度總統教育獎殊榮，19日由母親李芳香陪同參加國中會考，雖然有南一中的實力，但因環境因素擬就近選擇新營高中，但通勤車程仍需40分鐘，求學路相當辛苦。

東原國中事先將特製桌椅運送到考場，考場也特別安排休息室。羅仁宏說，考試題目大部分都會寫，但對數學科的信心比較不足，有些題目都要想一下，社會科跟今天登場的自然科則是他的強項。

羅仁宏國小5年級時發病，身體肌肉逐漸萎縮無力，先是得靠旁人攙扶，最後只能以電動輪椅車代步，但他不氣餒，認真求學，在東原國中就學期間始終名列前茅。

東原國中校長陳一仁表示，羅仁宏成績在同屆74名學生中幾乎都是第1名，表現相當優異，而且每天自己操作電動輪椅上下學，從家到學校來回得花1個小時，從不因自己肢體不便就放棄求學。

陳一仁說，羅仁宏對科學很有興趣，曾說求學目的就是想學以致用，希望未來能當科學家，幫助跟他有相同困擾的患者，校方與老師都稱他是「向上帝借時間的小霍金」。

媽媽李芳香說，因為家中務農，也沒有多餘時間陪伴他，更無足夠能力讓他補習，但他很貼心孝順，放學回家就把握時間溫習功課，成績表現讓家人都很放心，但因家住交通不便的山區，未來若進入新營高中就讀，接送將是大問題，仍待尋覓資源協助。

(中國時報)