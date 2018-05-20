社會科靈活偏易 虐待動物PO網入題

107年國中教育會考登場，建成國中的師長在考場外為同學打氣。（陳信翰攝）

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中國時報
地方中心、教科文組／綜合報導

國中會考昨天第一科考社會，考題與生活、時事結合，活潑且多元，考生普遍覺得題目不難，包括身分證號碼使用、虐待動物影片上網衍生的爭議等也都入題，題目較靈活，答題時要謹慎判斷，才不會落入陷阱。

行政區域合併後，身分證號碼的變化也入題！第55題，現行中華民國身分證統一編號首碼大寫的英文字母代表初次登記時的戶籍地，2010年行政區合併後部分縣市代碼停止發行。試題以行政區合併前地圖，考生須透過地圖分析2018年新生兒的身分證統一編號可能繼續使用所對應的縣市位置。

新北市中平國中地理老師賈生玲表示，高雄縣、台南縣、桃園縣等地，從2010年起分別併入高雄市、台南市、桃園市，原先使用的身分證統一編號首碼英文字母已不能用，其他未被合併的縣市則繼續使用，考生知道這個觀念後，才有辦法答這一題。

今年社會科取材結合重大議題，譬如第11題，考生命教育議題，藉由制裁上傳虐待動物影片之違法者，評量學生是否瞭解制裁的目的，更要凸顯生命的平等性。

新北市福營國中公民老師卓旻寧說明，虐待動物者即使遭到法律制裁，也無法挽救動物生命，這題是要考生回答題目想要凸顯的主旨，答案選項包括媒體識讀、流浪動物有環保問題、上傳影片涉及法律問題、萬物生命應該被尊重等。

雲林縣正心中學學生劉首伯說，公民都是基本題，歷史也好寫，只有地理需稍微想一下方位、經緯度。

桃園市中壢國中鄧子晴、宜蘭國中吳閩卉指出，有論述難民的「地理跨公民」題組，還有考與《政府資訊公開法》相關的「歷史加公民」混合題。

高雄市民族國中考生蔡謹鴻、梁育珊說，不少考題內容觀念相近，如朝代、河流流向與集水區等，都須多做判斷再回答；鼎金國中考生黃弘宗、施芳琳說，印象最深刻考題是圖文並列依鄉長、縣長、民代等服務處據點規畫多條路線，讓考生挑出可以走哪條路線，主要是考公民概念及選舉參政權年齡，考題很活潑。

(中國時報)

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