數學科跳脫框架 機器人行走考幾何

友善列印
中國時報
教科文組、地方中心／綜合報導

今年國中會考數學科題目很生活化，選擇題中，買筆記本、微波爐促銷均入題，其中前11題是基本題，有利於降低學生答題時的焦慮感；非選擇題則首次考了機率統計。國中老師表示，今年數學科難易適中，具有鑑別度。

高雄市大仁國中老師廖惠儀表示，數學科選擇題非常生活化，譬如第4題，筆記本每本售價相等且超過10元，若小錦的花費為36元，則小勳的花費可能是16元、27元、30元或48元四個選項中的哪一個？這題目跟學生平常的生活相關。

今年兩道非選擇題，機率統計首次入題，幾何題跳脫一般印象中幾何題型的框架，以機器人設計活動來開展問題，相當特別。

台北市北投國中老師林柏嘉說，非選擇題第1題是機率統計，分為兩小題，討論在箱子抽球10次的過程中，已經知道了8次抽球的結果，而最後兩次未定。非選擇題第2題是幾何題，從機器人設計活動的路徑需求為出發，在5ｘ5的方格子設計3條行進路徑，探討在沒有任何量測工具時，如何運用數學來判斷各路徑的長短，不難作答。

考生對數學難易看法不一，但幾乎考生認為，選擇題最後座標題目，以及非選擇題中「計算機器人行走路徑長短」考題較難。

考生大多認為選擇題還算簡單，新北市清水高中國中部林品睿指出，這次數學考題相當靈活，雖比以前遇過的模擬考困難些，但選擇題還算得心應手。

新北市裕德雙語高中國中部楊啟令、苗栗建臺中學高翊翎、台南市建興國中霍民邦都說，選擇題最後1題幾何圓形題目讓人印象深刻，需思考一下才能解出，算是要靈活動腦的題目。

高雄福誠國中鐘世鈞說，非選擇題第2題以機器人設計活動為題，考星座符號為線對稱判斷，若不熟悉線對稱概念，很容易誤判；宜蘭縣復興國中楊允菱也認為，這個「計算機器人行走路徑長短」考題乍看簡單，但開始計算後才發現不好處理，花了不少時間解題。

(中國時報)

社會科靈活偏易 虐待動物PO網入… 學童體重排比 Line通知家長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。