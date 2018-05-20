數學科跳脫框架 機器人行走考幾何

2018年05月20日 04:10 中國時報 教科文組、地方中心／綜合報導

今年國中會考數學科題目很生活化，選擇題中，買筆記本、微波爐促銷均入題，其中前11題是基本題，有利於降低學生答題時的焦慮感；非選擇題則首次考了機率統計。國中老師表示，今年數學科難易適中，具有鑑別度。

高雄市大仁國中老師廖惠儀表示，數學科選擇題非常生活化，譬如第4題，筆記本每本售價相等且超過10元，若小錦的花費為36元，則小勳的花費可能是16元、27元、30元或48元四個選項中的哪一個？這題目跟學生平常的生活相關。

今年兩道非選擇題，機率統計首次入題，幾何題跳脫一般印象中幾何題型的框架，以機器人設計活動來開展問題，相當特別。

台北市北投國中老師林柏嘉說，非選擇題第1題是機率統計，分為兩小題，討論在箱子抽球10次的過程中，已經知道了8次抽球的結果，而最後兩次未定。非選擇題第2題是幾何題，從機器人設計活動的路徑需求為出發，在5ｘ5的方格子設計3條行進路徑，探討在沒有任何量測工具時，如何運用數學來判斷各路徑的長短，不難作答。

考生對數學難易看法不一，但幾乎考生認為，選擇題最後座標題目，以及非選擇題中「計算機器人行走路徑長短」考題較難。

考生大多認為選擇題還算簡單，新北市清水高中國中部林品睿指出，這次數學考題相當靈活，雖比以前遇過的模擬考困難些，但選擇題還算得心應手。

新北市裕德雙語高中國中部楊啟令、苗栗建臺中學高翊翎、台南市建興國中霍民邦都說，選擇題最後1題幾何圓形題目讓人印象深刻，需思考一下才能解出，算是要靈活動腦的題目。

高雄福誠國中鐘世鈞說，非選擇題第2題以機器人設計活動為題，考星座符號為線對稱判斷，若不熟悉線對稱概念，很容易誤判；宜蘭縣復興國中楊允菱也認為，這個「計算機器人行走路徑長短」考題乍看簡單，但開始計算後才發現不好處理，花了不少時間解題。

(中國時報)