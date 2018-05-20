耗資13億元 不受陳規束縛！哈梅大婚 打破多項王室傳統

2018年05月20日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

擔任花童的小公主夏綠蒂（左）在教堂階梯甚是開心。（路透）

在哈利、梅根的婚禮上，英國王儲查理（左）一度牽著未來媳婦走向聖壇。（法新社）

哈利和梅根19日婚禮結束後，搭乘Ascot Landau王室馬車在溫莎鎮遊行，大批民眾在道路兩旁歡迎。（法新社）

英國哈利王子（左）和新婚妻子梅根19日於婚禮結束後步出聖喬治教堂，當著民眾的面接吻。（法新社）

英國哈利王子與梅根，一個向來我行我素，一個高唱女權主義，兩人的婚禮不願受太多陳規舊矩束縛，強調「反映彼此性格特色」，許多安排打破王室傳統與慣例，比如不邀各國政要而請平民見證、新娘上台發表演說等，在在彰顯這隊新人特立獨行的作風。

不邀政要 請平民見證

有媒體形容哈利與梅根的婚禮唯一的原則就是突破傳統。兩人對舉世達官政要敬而遠之，沒有「政治領袖的官方邀請名單」，連哈利的好友、美國前總統歐巴馬夫婦也不在賓客之列。他們甚至沒邀請首相梅伊和最大在野黨工黨黨魁柯賓出席盛典。最令人稱道的是，逾1000位民間人士破天荒獲邀，得以在溫莎城堡外圍場地，見證王室新人的婚禮。

這場婚禮據稱耗資近13億台幣，而新人並不打算向賓客收取禮金，以支應婚禮部分開銷，而敦請賓客將禮金捐贈給他們選定的慈善機構，此一安排符合梅根熱心慈善與公益的精神。當年哈利的兄長威廉王子與凱特王妃大婚時，雖也未收禮金，並要賓客捐予慈善機構，但兩人仍收下了親戚的諸多禮物。

不收禮金 蛋糕跨國風

為凸顯梅根與哈利的美、英跨國聯姻，婚禮蛋糕委託來自美國加州、在倫敦東區經營有機烘焙坊的克萊爾．普塔克製作。新人的要求是「創造出融入春季明亮風味的蛋糕」。普塔克最後推陳出新，獻上有機檸檬與接骨木花口味蛋糕，搭配有奶油糖霜，並飾以新鮮花卉。

新娘獨行 還發表演說

大典日期選擇於周六，相較於先前王室婚禮安排在上班日，似乎也更為親民。這讓民眾得以踴躍共襄盛舉，獲邀賓客更無須費事請假。估計19日當天約10萬民眾聚集英國首都倫敦西部的溫莎鎮街頭，爭賭哈利與梅根乘婚禮馬車現身。

梅根更趁機展現獨立女性面貌，不依傳統由父親牽手走入教堂交予新郎，以象徵「將女兒往後人生幸福交給新郎」，而是自己走向新郎。此外，她還突破英國婚禮只由男性發言的慣例，在婚宴上發表演說。

(中國時報)