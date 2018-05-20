皇室繁文縟節 公爵夫人有得學

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中國時報
／綜合報導

象徵高貴與優雅的英國王室向來是萬眾矚目的焦點，王室成員從衣著、行為舉止到說話方式，一切都必須符合傳統禮儀規範，還要避免觸犯各種禁忌。新任的「薩塞克斯公爵夫人」梅根早在嫁給哈利王子之前，就必須開始學習這些自數百年前流傳至今的禮節。

首先，與王室成員會面時，男士需點頭表示敬意，女士則需行「屈膝禮」（curtsey）。據英國王室禮儀專家韓森（William Hanson）表示，行屈膝禮時，「只要低下頭，雙手放在兩側後方，一腳在前、一腳在後，膝蓋彎曲，保持背部挺直」。

梅根與哈利結婚後，其身分位階和丈夫一樣。因此，當梅根與哈利同行時，位階較哈利低的王室成員見到她時，都必須向她行禮。不過，平民出身、不具王室血統的梅根單獨與其他王室成員會面，就必須向對方行屈膝禮。王室成員出席活動時，也可以用一個簡單的方式判斷其身分位階高低，「越不重要的人，就會越早到達現場」。

韓森表示，與王室握手只能用右手，也不可以用雙手。與女王說話應尊稱「女王陛下」（Your Majesty）。

王室成員的服裝也有許多規範。只有已婚女性成員能配戴王冠，梅根若要戴王冠也不能自己購買或準備，只能配戴王室贈送的王冠。即使王室送她一頂王冠，也不代表王冠就是屬於她的，日後王室仍會收回。

此外，哈利與梅根也在婚禮邀請函上規定女性賓客需穿著「晨禮服搭配帽子」。這是一項英國傳統：女性應戴上帽子遮蓋自己的頭髮，以示端莊。哈利與梅根這對新人，也是英國王室中罕見會在公共場合做出牽手、搭肩等親密舉動的成員。王室雖然沒有明文規定不能在公開場合做出親暱舉動，但是此類動作可能給人較不莊重的感覺，因此威廉王子與凱特王妃公開出現時，總是會刻意保持一些距離。

(中國時報)

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