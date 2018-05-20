白紗值千萬 刺繡圖騰別具意義

新娘梅根來到溫莎城堡的聖喬治教堂，在花童協助下，拾級而上、步向禮拜堂。 （路透）

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中國時報
／綜合報導

哈利王子與梅根．馬克爾的世紀大婚全球矚目，新娘身上選穿的白紗，更一度成為英國當地博彩公司的熱門賭局。這場從誓詞、伴娘人選等細節上都充滿現代思維的皇室婚禮，也表現在梅根的婚紗上，這位作風新穎、出身好萊塢的新科「薩塞克斯公爵夫人」，選穿由英國設計師凱勒（Claire Waight Keller）打造的GIVENCHY白紗步入禮堂，據估計這套婚紗市價至少超過新台幣千萬元。

除了現代感十足的禮服，梅根頭上的白紗也別有洞天，全長有5公尺的白紗，耗費數百小時以手工製作，白紗邊緣並鑲飾了代表53個大英國協國家的花卉圖騰，透露出夫婦兩人將在婚後積極投入加強國協國間溝通的使命。在標誌性53國花卉外，梅根更選擇加入夫婦兩人居所肯辛頓宮中生長的蠟梅，和她出生地加州的州花加州罌粟於刺繡圖騰中，象徵了她婚前與婚後兩段截然不同的生活歷程，混於其中的麥穗，則象徵了愛與慈悲。

雖然在整體婚紗上，梅根選擇較低調洗鍊的設計，但她頭上配戴的皇冠，仍為造型中加入一絲童話氛圍。這頂瑪莉王后鑽石皇冠（Queen Mary Diamond Bandeau Tiara），出自伊莉莎白女王的皇冠收藏系列，原屬英王喬治五世之妻瑪莉王后，於1932年製造，中央的花朵造型鑽石，隱約呼應頭紗上的花卉圖騰。而她的鑽石耳環和手環則由Cartier卡地亞一手包辦。這對新人的結婚戒指由珠寶商Cleave & Company打造，梅根手上的戒指更以伊莉莎白女王親贈的稀有「威爾斯金」（Welsh Gold）鑄造而成。

(中國時報)

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