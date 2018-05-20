證道吹黑人風 白玫瑰憶黛妃

2018年05月20日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

哈利王子和女星梅根19日婚禮上，一些安排凸顯梅根的非裔黑人身分，以及哈利對母親黛妃的回憶。從黑人福音詩班演唱美國名曲《站在我身邊》（Stand By Me）、美國聖公會非裔主教為新人證道祝福、乃至捧花、花童頭飾與教堂裝飾都用了黛妃最愛的白玫瑰，讓這對新人在人生最重要的日子裡創造自己特有的風格，也勾起對前人的回憶。

婚禮邀請了美國聖公會首位非裔大主教孔茂功（Michael Curry）在典禮上證道以及為這對新人祝福，並請來美國福音詩班演唱黑人男歌手Ben E. King1961年的名曲Stand By Me，典禮結束前，唱詩班和全體會眾又齊唱聖詩《偉大救主引導我》（Guide Me, O Thou Great Redeemer），這也是已故戴安娜王妃葬禮上最後一首詠唱的聖詩，同時也是威廉與凱特2011年婚禮上首支唱頌的聖歌。此外，婚禮也安排黑人大提琴家登台演奏。

哈利和梅根也讓現代風飄進婚禮，交換誓詞時用現代英文「你」（you）取代古英文的thee和thou。此外梅根也追隨黛妃和凱特，不在誓詞中宣誓「服從」（obey）丈夫。她和哈利彼此起誓「互相扶持，從今爾後，無論境遇好壞，家境貧富，生病與否，都相親相愛，至死不渝」。

(中國時報)