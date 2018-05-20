逾半泛綠 盼小英演說釋善意

2018年05月20日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

民眾對蔡政府兩岸政策看法

蔡政府執政以來，兩岸關係冰凍，外交也陷危機。最新民調顯示，7成以上民眾都認為蔡政府執政2年來兩岸關係變壞；有高達8成民眾則認為台灣外交空間變小，其中就連「泛綠」選民也有近7成這樣認為，顯然與蔡政府宣示「要讓台灣走出去」的口號背道而馳。

改善兩岸關係 贊成大增

蔡英文總統上任後，兩岸官方交流完全停滯，兩岸關係陷入冰凍。根據旺旺中時「蔡政府執政2周年」民調結果，在兩岸關係方面，只有4.6％民眾認為蔡政府執政滿2年，兩岸關係「變好」，70.6％民眾認為「變壞」，16.7％民眾覺得「差不多」。

對於蔡政府拒絕九二共識，兩岸官方停止交流，有61.7％民眾認為蔡英文有需要在520演說時，向中共表達善意，改善兩岸關係，也有25％民眾認為不需要。與去年就職周年時的調查相較，認為「需要」的民眾提升5.6％，認為「不需要」則減少2.7％，顯示更多民眾認為應向大陸釋出善意。

7成綠選民：外交空間變小

另外，對於蔡政府執政2周年以來的外交空間，僅有4.3％民眾認為變大，高達80.6的民眾認為變小，另有6.1％民眾認為差不多。

若以政黨傾向交叉分析，會發現泛綠支持者認為兩岸關係變壞的比例也超過5成，達50.9％；同時也有50.2％泛綠民眾認為蔡英文需在520演說時向大陸釋出善意，顯示半數泛綠支持者也不樂見當前兩岸緊張關係，期望蔡政府做出改變。

值得注意的是，蔡英文日前出訪非洲時曾宣示，「台灣是世界的台灣，只有走出去，國家才有無限的未來。」但民調顯示，多達69.2％的泛綠支持者都認為，蔡政府執政滿2周年，外交空間變小，蔡政府的外交成果似乎也不得支持者認同。

聯美日抗陸 過半不認同

外交策略方面，民調詢問民眾是否認同蔡政府「聯合美國、日本對抗中國大陸」的外交策略，32.1％民眾表示認同，54.7％民眾表示不認同。與就職周年時比較，認同這樣的策略的民眾減少了4.5％，不認同的民眾則增加2.5％。

同時，有人認為蔡政府必須先穩定好兩岸關係，才能處理好台灣的外交空間，針對此一說法，高達70.8％的民眾表示贊成，21.7％不贊成，泛綠支持者也有59.3％認同，顯示多數民眾都認為，兩岸關係的重要性大於外交，必須有良好的兩岸關係，外交空間才不會繼續限縮。

(中國時報)