司改緩慢無感 政治介入惹詬病

2018年05月20日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統上任後就將司法改革列為重要政策，不過上任兩年推動步伐卻很緩慢，而司法議題生硬，一般民眾難以理解改革內容，卻一而再再而三看到疑似政治力介入司法的案例，讓民眾對司改失望。根據民調顯示，有67.6％民眾不滿意政府的司改表現。

旺中民調顯示，67.6％民眾不滿意蔡政府司法改革的表現，只有15.3％滿意，17.1％不表態。司改議題相對民生議題困難，一般民眾未必會主動去理解司改會所作出的決議，加上相關修法及改革步調緩慢，民眾很難察覺到司改的成效。

在司改的火車頭還在慢慢行駛的狀況下，民進黨政府屢發生挑戰司法紅線的爭議事件，比如阿扁保外就醫到處趴趴走、配合教育部「拔管」、司法追殺馬英九、駁回在野黨釋憲案等事件，令人懷疑政治力可能介入司法。

也因此，從民調上來看的話，泛藍支持者有高達85.9％不滿司改成效，可能就與這些政治力恐介入司法的案例有關，畢竟明明該維持中立的司法機構，卻可以大玩兩套標準，寬以待綠，嚴以待藍，讓藍營支持者開始有「法院是民進黨開的」之感。

另一點值得注意的是，高學歷者，研究所以上有高達75.2％不滿成效，只有5.8％感到滿意。可能的意義是司改的幅度或是內容連知識分子都不認同，而蔡政府兩年間推動的改革，許多觸碰憲法紅線，有違憲之虞，也令人懷疑是否一手高喊改革，另一手又破壞法律。

此外，大法官釋憲《民法》未保障同婚違憲後，同婚議題一直是外界關注議題。但是民眾對蔡政府處理該議題有54.8％感到不滿，不滿者或有認為推動不夠積極的民眾，或有反對同婚合法的民眾。不過從數據顯示，不滿者集中於40歲以上，60歲以上高達67.7％，顯示不滿蔡政府處理同婚議題的，可能是以反對同婚者居多數。

(中國時報)