卡管滿不滿意 泛綠意見分歧

2018年05月20日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

台大校長遴選因蔡政府行政力的介入，引發各界討論。對此，旺旺中時最新民調顯示，有高達61％的民眾，對蔡政府不同意管中閔擔任台大校長感到「不滿意」，認為「滿意」的比例僅17.2％。而且，即便是「泛綠」選民，滿意與不滿意的比例都將近4成，意見分歧。

蔡政府執政將滿2周年，國民黨立院黨團及親民黨團前天分別舉行記者會，檢視蔡政府施政2年表現。其中，國民黨列出的5大缺失，除了空汙、缺電、低薪、進口核食外，「卡管」也名列其中，顯示民眾對大學自主議題確實有很深刻的感受。

國民黨立委陳學聖就批評，民進黨以政治黑手破壞大學自主，破壞台灣教育價值，教育部長吳茂昆更是充滿爭議，如果不知反省，人民就應讓他們下台檢討。

對此，本報針對蔡政府執政滿2周年的民意調查中，就特別詢問「請問您對蔡政府不同意管中閔擔任台大校長的做法滿不滿意」，有17.2％表示滿意，61％不滿意。

值得注意的是，若以「政黨」進行交叉分析，會發現在「泛藍」選民部分，有5.6％滿意，86％不滿意。而「其他／中立／拒答」的民眾，有14.7％表示滿意，56.6％不滿意。

但即便是「泛綠」選民，滿意的比例雖有39.5％，但不滿意也有38.9％，兩者幾乎是不分上下，顯示蔡政府的「卡管」行動，連綠營自家人也是意見分歧。

(中國時報)