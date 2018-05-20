經濟政策死當 8成不滿低薪

民調顯示，46.9％民眾認為政府應該加強經濟發展政策，而台灣低薪問題，49歲以下受薪階級高達8成不滿。圖為五一勞動節大遊行，萬名勞工訴求「要加薪、反過勞」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

根據旺旺中時民調，有46.9％的民眾認為政府應該加強經濟發展政策，但從各項民調結果顯示民眾顯然給政府經濟政策死當。70.0％的民眾認為台灣經濟變壞，其中民眾最有感的低薪問題，有74.9％民眾感到不滿，49歲以下受薪階級平均約8成民眾感到不滿。

民調指出，有46.9％民眾認為政府應該拚經濟，占所有政策項目比重最高，相比民進黨上任後積極推動的轉型正義，只有0.6％，證明民生經濟才是民眾最重視的，而有70.0％民眾認為台灣經濟變壞，比去年的52.2％大幅上升了不少，代表人民認為生活快過不下去了。

而對於一般民眾最有感的低薪問題，政府一直無法解決，民調顯示去年有68.7％不滿，今年也提升到74.9％。值得注意的是，本民調是5月12日至14日進行，行政院剛好在13、14日推出多項加薪政策，顯然這些政策也難說服民眾。

低薪問題尤其以49歲以下正在靠領薪水過活的年齡層感受最深，20至29歲有80.2％感到不滿、30至39歲有77.8％不滿、40至49歲有83.3％感到不滿，泛綠支持者也有56.6％過半的民眾不滿政府無法解決低薪問題。

此外，民生用電也是民眾重視的議題之一。有65.3％民眾擔心台灣會發生缺電危機，就連民進黨鐵票區的雲嘉南也有57.7％民眾擔心缺電，高屏澎地區也有61.4％擔心缺電，都有過半居民感到憂心。

觀光產業不好也進而影響國家經濟，有53.4％民眾不滿蔡政府吸引外國客來台觀光的成效。尤其以觀光產業為主的宜花東金馬地區最為不滿，有63.5％感到不滿。

(中國時報)

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