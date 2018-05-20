新聞透視－讓理性超越藍綠 別怕髮夾彎

2018年05月20日 04:10 中國時報 朱真楷

台灣具政黨黨籍者不過6％，但政黨卻總藉刺激對立綁架多數；這種二分法雖有助奪權，卻讓掌權者走向極端，離人民愈來愈遠。從民調結果看，失落的民意，已對蔡政府敲下警鐘；面對無色覺醒浪潮，蔡政府應勇敢髮夾彎，而非緊握以「仇恨」鑄造出的權力魔戒不放，如此註定被民意淘汰。

政黨意識形態作祟

蔡英文總把「改革」掛嘴邊，多數人仍不買帳，支持群快速萎縮。關鍵恐在其所謂的改革多以藍綠作區分，因而讓公共政策、人事安排充斥黨爭鑿痕。

無論黨產會、促轉會的設立；公教年改、軍改條利的修法；課綱「去中化」、鈔票去蔣化；乃至找陳師孟辦藍不辦綠，找吳茂昆「拔管」，政黨意識形態總左右其中。

兩岸一家親遭扭曲

處理兩岸政策亦復如此。拿「兩岸一家親」這句話來看，民進黨很清楚所謂兩岸一家親，是2015年北市復航空難後，因罹難者有陸客，宋楚瑜傳話要柯文哲展現「兩岸一家親」人道善意，這句話從此成為柯的兩岸態度。

爾後，宋楚瑜還在主張「兩岸一中、反對台獨」前提下，受蔡英文委託任APEC特使。結果今年初，蔡卻要求柯回答台灣價值，暗示他收回兩岸一家親。試問民進黨若否定這句話，怎會找宋當特使？

更甚者，當年扁執政時也喊出「兩岸一家人」、辜寬敏則主張「兩岸是兄弟之邦」，這種自己人可以、別人就不行，就是只問顏色、不問是非。如今兩岸關係變壞、外交空間變小，跟意識形態作祟的兩岸立場脫不了關係。

別讓藍綠決定未來

新世代選民已崛起，不是說政黨不能有顏色，而是選民更期待政治人物讓理性超越顏色，不讓狹隘的藍綠利益決定你我未來。

從本報所做民調可知，民眾已厭惡極了藍綠惡鬥，更不喜民進黨兩年來施政過多地刺激藍綠惡鬥。展現民意趨勢的民調，當成為政府施政指標，若一再視而不見，2年後表達方式就不會只是民調，而是選票。

(中國時報)