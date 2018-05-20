掙脫束縛 小英要有宏觀格局

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中國時報
／台北報導

蔡總統執政2周年，極端勢力如影隨形，外界擔憂蔡政府施政會遭極端勢力綁架。中國時報社長王丰指出，蔡英文被台獨基本教義派綁架，島外又遭美、日挾持，身為一個領導人卻沒有自己的治國理念和佈局，對台灣會很危險，未來兩年必須想辦法掙脫束縛，恢復自由判斷能力，台灣才有前途。

王丰認為，台灣領導人若有宏觀思維，對台灣是福氣，但蔡英文現在被內外綁架，看不出她具有自由判斷能力。王丰說，政府須體認現在大陸是「漢唐盛世」，台灣只是小朝廷，面對亞太政治情勢改變，台灣不能再與之對抗，無論抱持何種政治信仰，都不能妨礙民生經濟和台灣前途。

王丰表示，不管藍綠、統獨，都應回到現實面，以人民蒼生為念，如果發現老百姓生活苦是來自統治者錯誤的治理方式，執政者就要調整核心理念。王丰呼籲蔡英文應「髮夾彎」，雖然機率很低，但只要向大陸表現善意，遞出橄欖枝，也許會有緩和的可能性。

美麗島電子報董事長吳子嘉認為，未來國際情勢、選舉等客觀環境較不好，蔡政府在綜合性逆境下，會喪失較多政治能量，可能導致難以抵擋極端勢力。

吳子嘉說，年底選舉各種勢力會冒出頭，近來民進黨與柯文哲「分手」，就是與民進黨基本盤妥協的結果，所以未來兩年要「維持現狀」，對蔡是一大挑戰。他指出，維持過去表現就是未來最高目標，如賴清德內閣表現好，讓民調提升，蔡政府才能恢復政治能量，抵抗極端勢力壓迫。

(中國時報)

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