謙卑取代清算 讓傷口癒合

2018年05月20日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

美國政治家富蘭克林說，民主是兩隻狼和一隻羊投票決定午餐吃什麼，而自由就是一隻武裝的羊反對這次投票，如果說曾經獨裁的國民黨是狼，現在民進黨武裝的羊群已包抄少數的狼，大家赫然發現，羊皮之下居然是貨真價實的狼。

2016年8月31日，上任不久的蔡政府成立黨產會，正式對國民黨產清算，緊接著黨產會與內政部以轉型正義為名，聯手清算婦聯會資產，於2018年2月1日認定婦聯會為國民黨「附隨組織」，進而凍結385億資產。光是為清算國民黨，民進黨就成立「黨產會」、「促轉會」兩個任務型組織，並憑藉國會多數，通過《黨產條例》，本月更加碼推動《政治檔案條例》草案，一旦立法通過，促轉會可展開相關調查，全國公部門也要配合進行政治檔案清查。

1996年台灣首度總統直選以來，數度政黨輪替，首次輪替是民眾給民進黨執政機會，但因扁貪腐，讓國民黨重返執政，接下來則因馬政府執政無能，政權再轉入民進黨之手。蔡政府若錯誤理解民主真諦，下台的原因將是專制獨裁。

民主的真諦不是濫用多數，以眾暴寡，更非動用國家機器清算對手，無權則擴權，違法就修法，用國會多數立法手段包裝非法，讓行政權無限擴張。

2015年10月17日，代表國民黨參選總統的朱立倫在臨全會高呼，國民黨若全面潰敗，民進黨將一黨獨大，民進黨若成為中央到地方、行政到立法的全面執政黨，台灣還有制衡？還有民主嗎？2年半後的今天看來，朱立倫的憂心如數應驗。

蔡英文當選總統時提醒民進黨要「謙卑、謙卑、再謙卑」，如今最重要的便是思考如何一本初衷，回歸初心。

(中國時報)