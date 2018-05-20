迎向大陸 經濟才有活路

2018年05月20日 04:10 中國時報 周慧如 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府執政2年，經濟表現欲振乏力，在野黨為此輪番炮轟，政府大員不甘示弱，立即列舉生澀的財經數據反擊，欲證明民眾生活比以前還好，但問題是人民的感受才是真實政績，官員講愈多，愈令基層感到「一個台灣、兩個世界」的被剝奪感，多家民調顯示，經濟常是民眾最不滿項目之一，顯示兩年來經濟戰略核心未回應台灣需要，此時不修正更待何時？

台灣經濟戰略核心為何？當然是善用本身條件，全方位延伸台灣市場，賺進東西南北財，才能立於不敗之地。但如前國安會諮詢委員詹滿容所說，民進黨卻「背向大陸，以南向為重」，在失衡的經濟戰略下，政府投注的資源與獲致的成效，註定事倍功半，吃力不討好。

以內需市場而言，陸客急凍、觀光餐飲旅宿禮品產業皆告衰退，街上空屋愈來愈多，百業不盛，薪資如何起得來？薪資起不來，又如何留住優秀人才？蔡政府莫怪大陸祭出「惠台31項措施」挖我人才，如果台灣工作多、發展好，豈會有青年受吸引，願赴彼岸打拚？

若按馬政府時期簽署的兩岸經濟合作架構協議（ECFA），後續理應還有服貿與貨貿協議有待實現，那時，根據美歐日等商會調查均顯示，外商來台投資意願大增，因他們認為從台灣出發，是外商進大陸市場的捷徑。可惜民進黨執政後，ECFA等後續協商皆束之高閣，台灣投資優勢頓減。更何況，民進黨不切實際的能源政策，供應國內已顯拮据，外商如何敢放心來台？

前行政院長張善政曾說，「執政者最不好的事，是自以為手上握有水晶球」。政治人物自以為什麼都知，什麼都要管，可惜的是，他們的視野僅及短期政治利益，未能以台灣長遠發展為依歸。蔡政府不願正視大陸市場對台灣的重要性，也就等於把台灣摒除在13億人口紅利之外，這種封閉心態造就台灣困境，今日我們所見青年低薪、教授出走、上市櫃企業減資乃至下市等現象，不都是「冰凍三尺、非一日之寒」的苦果。期望蔡政府以務實眼光看待兩岸經貿，一通萬通，台灣經濟定會展現新風貌。

(中國時報)