新聞透視－最會溝通的政府 拿出誠意來

2018年05月20日 04:10 中國時報 王正寧

「北京當局再次對台打壓，大家心知肚明，現在就是該團結的時刻，政黨利益不該大於國家利益，朝野應放下成見一致對外。」面對就任不到兩年連丟3邦交國，束手無策的蔡總統只能呼籲國人一致對外。不過，作為國家領導人，蔡英文到底為了團結台灣做了什麼？

蔡英文喜歡喊團結，很多不同場合都聽得到。228事件周年紀念活動，也宣示「台灣必將走向和解、走向團結！」總統競選過程，蔡英文更是早早就打團結牌，多次保證未來執政時將建構朝野協商溝通平台，力促朝野團結合作，一同面對未來的挑戰。

只是執政2年來，台灣面臨的兩岸冷和、內部分裂，反而更加複雜且難掌控。兩岸除朝野立場不同，還牽扯對岸態度；但內部的政黨惡鬥與社會對立，已讓台灣嚴重陷入內耗甚至撕裂。無法團結民心的結果，也直接反映在蔡英文的民調數字上。

當蔡英文說，「政黨利益不該大於國家利益」，「政黨」是指特定在野黨？還是包括民進黨？而呼籲團結時，民進黨藉「轉型正義」，讓民主台灣「執政黨可清算在野黨」；甚至無視國家法治與校園自治，連大學校長都不容異己，當民進黨利益凌駕國家利益，黨同伐異的結果，還剩下多少團結理由？

社會愈趨多元，歧異與對立問題自是難免，相互尊重與對話的管道與機制更重要。如果國家領導人不願多與所謂「被改革」的對象溝通，一味將低迷民調解讀成「改革」的必然，這種心態會讓台灣步向民主內戰分裂國家。

民進黨在國會掌握60％席次、全台共13個執政縣市、總統大選拿下逾56％得票率，身為本土政黨主席及國家元首，蔡英文絕對是台灣最有力的「桶箍」；關鍵時刻，蔡英文要帶領台灣揮別悲情、和解共生，還是持續深陷仇恨與惡鬥的循環？（本系列完）

(中國時報)