國共論壇 吳敦義可能不去了

傳出總統府已經駁回國民黨副主席曾永權赴海峽論壇的申請案，在兩岸官方溝通中斷情況下，「卡曾」作法形同將兩岸民間交流大門關上。（中新社）

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中國時報
林勁傑、／台北報導
一年一度的「海峽論壇」是兩岸基層及民間交流的重要平台；圖為時任國台辦主任張志軍和出席論壇的台灣青年交流。（中新社）
近年國共論壇一覽

國民黨副主席曾永權赴陸出席海峽論壇傳遭府方否決，連帶讓國共論壇命運未卜。有知情人士透露，考量到曾遭府方卡關，國民黨方面估計主席吳敦義要赴陸參加國共論壇，府方放行機會不大，加上吳近日「腿傷」問題，赴陸也不便。國民黨大陸事務部主任周繼祥本月初則已赴陸向國台辦主任劉結一表明，吳可能不會出席國共論壇。

吳敦義昨被問到自己是否可能也無法赴「國共論壇」，他鬆口表示「這種推估不能說是無的放矢」，但仍會照《國家機密保護法》申請。

「卡曾」示警 吳仍提申請

據悉，周繼祥為國共論壇籌備事宜半年來至少赴陸4趟，5月初周繼祥明確向劉結一表達吳敦義此行恐無法赴陸，該人士坦言，原本雙方共識是只要吳敦義登陸就確定有「吳習會」，目前應可宣告破局。

總統府目前尚未正式公布是否准允曾永權「登陸」。但據了解，曾永權赴陸申請案，總統府已送內政部審查，預計下周二召開聯審會討論；屆時應會正式駁回申請案。

國共論壇一波三折。4月底國民黨就宣布要送件，但因故延遲至今。有知情人士透露，吳雖說有腰傷和腿傷在身，但若曾永權赴陸蔡政府都不准，那麼更不可能放行吳敦義，在不自討沒趣及讓場面難堪的情況下，乾脆「暫時」不登陸。

明年520後 吳管制期滿

至於暫時是多久？該人士說，至少等到明年520過後，三年管制期過了也就無事一身輕，「蔡英文總不可能永遠綁住吳敦義吧！」此外，考量到身體微恙，加上上述情況，吳敦義也就順勢不去。

海峽論壇 藍營另挑人選

而談及曾永權若不能赴陸，吳敦義昨出席國民黨小組長聯合授證典禮受訪時也鬆口表明，考慮再安排適當人選。有藍營人士稱，這反映蔡政府在兩岸政策上沒有突破、急了，在向對岸表示「要談只能跟民進黨談」，且海峽論壇上若再公布惠台措施，也有國民黨人士在場，等同宣告蔡總統兩岸路線還是「不通」。

該藍營人士稱，由於智庫副董事長、前海基會董事長林中森的赴陸申請22日才會開會討論，若曾、林均遭駁回，最有可能請出榮譽主席連戰代打，而不會是外傳有心結的副主席郝龍斌；且由連戰出馬，後續若要在海峽論壇結束後安排高層會面，也是較適宜的安排。

(中國時報)

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