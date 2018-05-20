陸學者憂民共政治心結難解

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中國時報
／北京報導

府方駁回國民黨副主席曾永權赴陸參加海峽論壇申請案，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深表示，其實更高層級的台灣退職官員過去也曾赴陸，此事是政治信任問題，民共沒有互信，台灣不會好；兩岸民間不交流，兩岸之間政治心結只會愈結愈緊。

劉國深指出，兩岸是政權之爭，台灣當局不接受大陸是中央政府，大陸早就知道，但不必然影響兩岸建立政治互信。國共之間也有分歧，但彼此展開交流，正是因為求同存異。

不過，劉國深認為，民進黨內部並不是鐵板一塊，還是有人希望打破兩岸僵局，但目前蔡英文沒有能力控制黨內的局面，引領民進黨走向與大陸大和解的方向。海峽論壇這種民間活動，盼蔡當局不要找各種理由阻礙，因為民進黨當局所有動作，大陸都看在眼裡，也會轉化成對民進黨性質的各種判斷，造成負面影響。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯也指出，蔡英文當局多次表明要維持現狀，但只是口頭表述，並沒有展現在行動上。台灣很多退職的高層官員曾赴大陸訪問，他們出賣了台灣的安全訊息嗎？其實從來就沒發生過。蔡政府一再用安全理由阻止兩岸交流，和「維持現狀」的說法背道而馳。

包承柯說，現在兩岸問題的問題很多，包括九二共識、一個中國等原則，兩岸的立場尖銳對立，此刻更需要官員的交流和高層的溝通，化解彼此的誤解。退職官員參與兩岸民間交流，有利於兩岸互動，海峽論壇是兩岸年度重要會議，大陸高層也一定會參加，能促進兩岸民間來往，民進黨政府的阻礙，只會帶來不必要的麻煩。

(中國時報)

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