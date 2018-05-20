新聞透視－多善意少波瀾 兩岸柳暗花明

2018年05月20日 04:10 中國時報 陳柏廷

蔡英文總統執政滿2年，兩岸官方溝通管道全中斷，而520前夕駁回國民黨副主席曾永權赴陸參加海峽論壇申請案，更形同將無涉官方的兩岸民間交流大門關上。坦白說，當前民進黨政府須持續累積善意，把握未來2、3年戰略機遇期，北京亦應保持戰略定力，勿因「小波瀾」而誤判大局，兩岸才能迎來「柳暗花明」。

小英走馬上任滿2年，但回顧2年來的兩岸互動，卻幾乎只能用「一灘死水」來形容。不只兩岸官方交流管道全中斷，二軌的學術智庫交流也可謂「寸步難行」。而520前夕駁回曾永權的赴陸申請案，更讓兩岸關係雪上加霜。

「海峽論壇」是兩岸基層及民間交流的重要平台之一，在兩岸官方溝通管道中斷之際，更顯其重要性。府方出手「卡曾」，姑且不論考量如何，但該舉措形同我方將不具官方色彩的兩岸交流的大門片面關上。

蔡政府2年來確實站穩不挑釁立場，但在民共沒有互信基礎情況下，任何一點風吹草動都容易引發彼此誤判，徒增兩岸緊張情勢。就此而言，選在此時「卡曾」，著實容易引人非議。

不過，有句話說的好，「成事在天、謀事在人」。小英任期還有2年，而大陸國家主席習近平也剛邁入第二任期，未來2、3年是兩岸關係重要的戰略機遇期；只要雙方領導人堅定善意立場，兩岸局勢仍將大有可為。

小英未來2年的當前要務，仍是把握住「不挑釁、不對抗」的原則，持續向對方釋出善意，不斷積累兩岸和解的氛圍；緊握中華民國憲法與兩岸關係條例的2把鑰匙之際，尋求與陸方進一步互動的可能性。

北京當局也應保持一定的戰略定力，秉持「不管東西南北風，穩坐釣魚台」的態度，切勿因為彼此間偶有的「小波瀾」，而放棄兩岸和平發展的大方向，誤判民進黨當局的所釋出的善意作為。

不可諱言的是，眼下兩岸關係仍面臨極大「向下走」壓力，但相信這絕非未來的「新常態」；兩岸領導人只要「樹頭站乎在」，兩岸關係也就能迎來「柳暗花明」。

(中國時報)