北京文攻武嚇 嚴德發批幾乎無效

2018年05月20日 04:10 中國時報 鄭舲 、 張國威 ／台北報導 ／台北報導

淡江大學國際事務與戰略研究所昨舉辦「第14屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」，國防部長嚴德發應邀進行開幕演講。嚴德發表示，近來大陸文攻武嚇、宣傳戰和心戰不停，但他認為「幾乎沒有效果」，台灣人民不會接受。台灣雖面臨安全情勢變化與挑戰，但只要堅守自由民主開放的核心價值，在擁有島鏈重要戰略地位情況下，相信能克服威脅。

嚴德發說，當前面臨的安全戰略環境、國際權力結構、區域問題及兩岸關係，隨時都有變化，因此這些挑戰也都相當嚴峻。近來朝鮮半島的情勢變化，恐牽動、影響台海安全情勢；南海方面，也積極填海造島、部署飛彈，推動島礁軍事化，顯示大陸在南海的野心，造成區域威脅升高。

嚴德發強調，國防部對於空防、海防、地面防衛都有信心，相關應處都有規畫。面對區域情勢變化嚴峻挑戰，在戰略規畫體系上，不會與大陸做軍備競賽，「以小搏大」不對稱作戰；同時，也將持續推動募兵制、訓練志願役專長。

此外，國防大學戰略研究所所長沈明室則認為，習近平對台政策仍是軟硬兩手策略，以軍事武力恫嚇，輔以經貿文化手段促進統一。2020年是達成全面小康社會的關鍵期，北京不會輕率對外發動戰爭。台灣多數人仍主張維持現狀，如此也不會挑釁大陸，對岸也不會有入侵的合法藉口。

(中國時報)