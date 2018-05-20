吳敦義陸難行 郝、洪走自己的路

2018年05月20日 04:10 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

國民黨副主席曾永權申請赴陸遭阻，黨主席吳敦義想透過國共「兩岸論壇」進行「吳習會」情況不樂觀，不過此時副主席郝龍斌昨造訪上海、前黨主席洪秀柱20日前往山西，22日參加祭炎帝儀式，形成「吳主席難行，郝洪走自己的路」形勢。

郝龍斌19日上午突公布於上海出席一場文化高峰會，不同於先前訪陸，此次未事先預告。據了解，郝龍斌一行18日下午到上海，19日上午的文化高峰會，國台辦副主任龍明彪、上海市人大常委會副主任沙海林、知名作家余秋雨到場。但郝龍斌一行「未安排其他官式與參訪行程」，19日後為私人行程。

郝龍斌在上海大談思考「重新定位兩岸交流主軸」，調整「經貿與文化之間的比例」，兩岸「系出同源、始於同根」，也點出國共論壇全名的「兩岸經貿文化交流論壇」，是「經貿在前、文化在後」。

2017年郝龍斌再度接任副主席後，去年9月參加廣西桂台經貿合作論壇、昆山中秋節燈會；11月17日香江論壇演講、12月在深圳出席兩岸學生棒球聯賽總決賽。

有藍營人士分析，由於吳敦義接下黨主席後面臨龐大財務壓力，加上年底縣市長選舉在即，若依年齡輩分，郝龍斌、朱立倫確實是黨內另外兩個「太陽」，郝本身對兩岸交流有熱忱，也一直有不少台商邀約，但「吳主席對此不太高興」，因此兩人的心結說才會屢傳不止。

另一方面，洪秀柱在卸任黨主席後，訪陸動作不斷。今年4月5日到陝西黃帝陵出席公祭典禮，擔任典禮主祭，由於該活動往年多由國民黨副主席到場，今年邀請前主席洪秀柱，加上本月20日再赴山西，參加22日祭炎帝儀式，並透露「將另與相關人士晤談」，也反映出吳赴陸困難情況下，北京對藍營各高層的微妙態度。

(中國時報)