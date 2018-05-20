機齡40年 古巴空難107人喪生

2018年05月20日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

古巴國營航空公司一架載有110名乘客和機組員的波音737-201型客機，18日從古巴首都哈瓦那起飛不久後失事墜毀，機上107人罹難，僅3名女性生還，但傷勢危急，均送至醫院急救。這是古巴近30年來最重大的空難，發生事故班機機齡已近40年，是向墨西哥全球航空公司租借。

3女性生還傷勢危急

古巴《格拉瑪報》指出，這架國內線航班編號「DMJ 0972」的客機，機上104名乘客多半是古巴當地人，另有5名外籍人士，而6名機組人員都是墨西哥籍。古巴總統狄亞士-卡奈獲通報相關訊息後，立即趕赴現場視察救難情況。當局除組成特別委員會著手調查空難原因，也宣布全國哀悼2日。

出事的波音客機係1979年建造，18日午間12時08分從哈瓦那馬蒂國際機場起飛，預定目的地是670公里外的東部歐爾根市，然而，班機升空後不久，旋即失事墜毀在馬蒂國際機場旁樹林附近的田野。事發當時是陰雨的天氣。

爆炸影片濃煙直竄

地面的目擊者表示，墜機當時發生爆炸，出現一團火球，隨後冒出濃煙、直竄雲霄。有民眾拍下客機爆炸影片，並在網上公布，畫面令人怵目驚心。

在事故現場附近經營餐館的梅南德茲說：「我們聽到爆炸聲響，接著就看到一大股濃煙直衝天際。」在機場附近超市工作的魯伊斯說，飛機起飛後，「突然轉向，接著就墜毀了，大家都愣住」。

附近一女性居民說，剛起飛不久的飛機，突然轉向後愈飛愈低，還差點撞到電線桿。飛機經過她頭頂上空時，有一具引擎起火，最後在她家數百碼外墜毀，爆炸和激烈震動導致她屋裡架上物品掉落。

美波音將派員協助

現場照片顯示，機體殘骸散落各處。消防人員向悶燒的飛機殘骸噴水。大批救援人員與志工在場協助搶救。

墨西哥運輸部指出：「該機起飛期間顯然出了問題，結果迅速衝向地面。」雖然美國對古巴施行數十年的貿易禁令仍未全面解除，波音公司表示，在美國法規許可下，將依據美國國家運輸安全委員會與古巴當局指示，派遣一個技術人員團隊，前往古巴了解空難肇因。

(中國時報)