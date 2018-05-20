禁運缺零件 墜機扯上美國

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中國時報
／綜合報導

古巴國營航空（Cubana de Aviacion）一架波音737客機18日墜毀，超過百人罹難。有觀點指出，這場悲劇跟美國的禁運有關，因為美方禁運，使古巴的飛機與其零件短缺，導致空難頻傳。

古巴國營航空旗下機隊，受美國尚未全面解除的貿易禁運令影響，面臨諸多維修困境，1/3以上的飛機因安全考量近來陸續遭停飛，被迫向外租借客機。最近幾個月，其班機就常常誤點甚至取消。本次出事的班機，是古巴航空向墨西哥的小型航空公司全球航空（Global Air）租用的，機齡已達39年，充分顯示古巴客機不夠的窘境。

《雪梨晨鋒報》報導稱，在本次班機失事前一天，古巴副總統梅薩才和古巴航空的主管見面，古巴航空的總裁森普就哀嘆說，美國政府施加的禁運，讓古巴無法取得足夠的資源來營運規模更大的機隊，也無法提升機場的服務。

古巴航空總經理杜馬斯上個月亦曾表示，美國的貿易禁運，造成古巴無法取得擁有足夠科技，可確保航空穩定營運的最新一代客機，也無法讓古巴航空的飛機取得需要的零件。

本次事故是古巴2010年以來的第3次重大飛安事故，去年一架古巴軍方的俄製安-26（AN-26）運輸機在古巴西部墜毀，8名軍人喪生；2010年11月，古巴加勒比海航空公司的一架客機，從古巴東部的聖地牙哥飛往首都哈瓦那途中墜毀，68人罹難。

至於古巴航空本身，1989年9月、1998年8月、1999年12月21日和26日，都曾發生重大事故，分別導致126、81、26和22人喪生。

(中國時報)

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