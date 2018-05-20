白宮「絕不讓他們逃脫懲罰」鬆綁中興 美提撤換管理階層

2018年05月20日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國眾議院甫通過修正案，維持對大陸電信大廠中興通訊的制裁。白宮國家經濟委員會主席庫德洛18日表示，中興如果想要美國鬆綁制裁，允許供應商恢復出售零組件給該公司，就必須改組公司管理階層，包括可能必須重新任命董事會成員。

庫德洛接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）專訪時表示，「我們絕不是要讓他們逃脫懲罰」，「商務部長羅斯正在檢討懲處措施。如果他們的案子需要任何結構性改變，將會非常嚴苛：更換管理階層、更換董事會、一切都要改變。」

中興因違反禁令向伊朗與北韓再出口美方產品，遭到美國商務部重罰，但今年4月16日，美國商務部指控中興未懲處相關管理階層，反而予獎勵，更試圖掩飾，因此禁止美國公司向中興出售關鍵電腦微晶片及軟體，限期長達7年。中興將責任推給了內控不力，稱並非故意藐視美國法律。由於供應鏈被切斷，中興工廠被迫停工。

5月13日，美國總統川普表態考慮鬆綁對中興制裁，以換取大陸增加開放美國農產品進口，不過此舉隨即引發國會議員反彈，甚至重批川普罔顧國家安全。美國聯邦眾議院17日已通過修正案，維持對中興的制裁處罰。

庫德洛受訪表示，「這並非真的貿易問題，而是執法問題」，「問題在於，大陸政府要求鬆綁懲處措施，但不代表不會有懲處。懲處會是非常嚴苛的。」

然而，華府智庫「美國企業研究所」中國問題專家史劍道（Derek Scissors）則批評說，更換中興管理階層或董事會是「愚蠢的要求」，因為換上來的人馬只會差不多。

中興是繼華為之後大陸第二大電訊設備製造商，這兩家公司也是大陸最具技術創新能力的企業。據世界智慧財產權組織（WIPO）今年3月發布的2017年度報告，華為與中興為當年申請國際專利數量最多的公司。

中興的重要性還在於，它是大陸雄心勃勃的《中國製造2025》計畫的主力公司之一。該戰略是大陸國家主席習近平對國家現代化設想的核心，期望藉此讓大陸成為全球技術創新大國。但在美方看來，這擺明是要挑戰美國科技霸主的地位，最近川普對陸發起貿易戰，即被認為主要目的在遏制大陸該一戰略。

(中國時報)