陸美第2輪磋商 形容詞見端倪

2018年05月20日 04:10 中國時報 藍孝威 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

為期兩天的陸美第2輪貿易談判18日落幕。據《華爾街日報》報導，大陸同意增購美國商品和服務，但針對美方要求雙邊貿易逆差削減一半以上，陸方則持抗拒態度。白宮國家經濟委員會主席庫德洛形容，陸方「滿足我方很多要求」，但雙方還未達成協議。

庫德洛同時表示，陸方提議削減至少2000億美元貿易逆差，他並特別提到能源和農業領域。不過大陸外交部發言人陸慷已予否認。大陸央視19日則引述知情人士透露，陸美雙方進行了一次「積極、建設性、富有成果的」磋商。

微信公眾號「牛彈琴」分析，「積極」代表雙方應該更多體諒到了對方的立場，也適度調整了自己的要價；這次比上次，確實更加「建設性」；「富有成果的」意味著陸美確實在多個方面取得了進展，成果開始初步體現。

文章分析，上次美國代表團到北京，新華社的報導是：雙方進行了坦誠、高效、富有建設性的討論，和這次大陸代表團赴華府的磋商，兩者都是正面詞彙，但程度不太一樣，正說明了2次會談的微妙差別。

分析稱，上次北京會談，用的是「坦誠」。但這種外交辭令，應該是雙方都亮出了自己的主張，可能還因為差距太大，會吵得面紅耳赤。但這次用「積極」，雙方應該更多體諒到了對方的立場，也適度調整了自己的要價。

上次北京磋商，第2個形容詞是「高效」。美國貿易官員傾巢出動，談了一天半，談完就撤了。這次陸方在華府待2天，雙方談得更充分，比上次確實更加「建設性」。

上次北京磋商，雙方雖然說在有些領域達成了一些共識，但也坦承，在一些問題上還存在較大分歧。這麼坦誠，當然不是壞事，但也確實說不上「富有成果的」。這次華府磋商，新增了「富有成果的」這個詞，意味著陸美確實在多個方面取得了進展。

分析指出，這些正面詞語的背後，是一場激烈的博弈，毫無疑問是一場苦戰。也必須看到，一兩次會談不可能解決陸美所有的問題，也難保分歧有時不會突然激化。

(中國時報)