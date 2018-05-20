德州高中槍擊案 凶嫌無膽自殺投降

2018年05月20日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

凶嫌帕格齊斯（Dimitrios Pagourtzis）。（美聯社）

美國德州聖塔菲高中18日發生重大槍擊喋血案，一名17歲學生用父親合法持有的霰彈槍與.38左輪手槍行凶，造成至少10死10傷，死者以學生為主，包括一名巴基斯坦籍交換生，傷者包括一名警員。州長艾伯特稱這是「德州有史以來最嚴重的校園慘案」，他也透露槍嫌原本行凶後想自盡，但沒有勇氣了斷自我，最後向警方投降。

聖塔菲高中（Santa Fe High School）位於休士頓以南65公里，該校有1400名學生。18日早上近8點，凶嫌帕格齊斯（Dimitrios Pagourtzis）身穿黑色風衣，將槍藏在衣內，進入美術教室，隨即朝大家開火。另一間教室的教師機警按下走廊的消防警鈴。眾人聽到警鈴聲大響還以為是消防演習，但聽到槍聲，才紛紛拔腿狂奔。

州長艾波特（Greg Abbott）告訴記者，帕格齊斯早已計畫犯案，原本準備行凶後自盡，但臨陣怯場，向趕來的2名校警投降。

帕格齊斯已被控以殺人罪。值得注意的是，警方在凶嫌住家、汽車及校園附近搜出爆裂裝置，包括汽油彈、土製炸彈、壓力鍋等，據信是槍嫌所製。警方還約談了1-2位關係人，希望釐清作案動機。

帕格齊斯是聖塔菲高中美式足球校隊成員，成績優異的模範生，據知原本打算2019年高中畢業後加入美軍陸戰隊，他沒有前科，事前亦無行凶跡象，因此未被列為危險人物。

但調查人員從他的電腦與手機的日誌裡，發現其祕密槍殺計畫，以及在社群媒體張貼的諸多照片，包括印有「天生殺手」（Born to Kill）字樣的Ｔ恤照、印有納粹標誌的外套照、以及刀槍照等。同學也表示，近1年來，他愈來愈怪異，每天穿長風衣上學、獨來獨往、熱中於共產主義思想。也有同學透露，他在校園遭到霸凌。

無獨有偶，當天稍晚，喬治亞州克萊頓郡錫安山高中附近停車場也傳出槍擊命案，已知1死2傷，其中一名孕婦在逃命時受傷。

聖塔菲高中槍擊案是美國這周來第3起校園槍擊案，也是今年來的第22起。2周前才在「全國步槍協會」演說力挺擁槍權的美國總統川普指出，校園槍擊案頻傳，讓人痛心，誓言政府會盡一切所能保護學生與確保學校安全。

(中國時報)