學童體重排比 Line通知家長

2018年05月20日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

我國素有「亞洲胖胖國」之稱，兒童的體重過重與肥胖率，連續數年蟬聯亞洲第一。但據2016年世界衛生組織（WHO）對亞洲國家所做的調查顯示，我國兒童現已非亞洲最胖，男童已降至第5、女童則降至第4。衛福部今年也參考國外，首度利用Line通訊軟體告知家長，肥胖危害及孩子體位排比等訊息，以協助孩子控制體重，將先選2～3間國小進行試辦，預計數月內推廣至全國。

據WHO統計，我國5～17歲兒童肥胖盛行率，男童降至第5，優於汶萊、大陸、馬來西亞及泰國；女童降至第4，優於馬來西亞、汶萊及泰國等。若放大到5～19歲，男童肥胖率也居OECD36國第11，女童為第16，另外男女童都居APEC20國第11。

減重見效 仍需努力

雖然排名下降，但我國童肥胖仍居亞洲前五位，國健署日前完成國內兒童肥胖防治報告，但內容被批新意不足，連部長和自家署長都認為有進步空間，上月於還被立委要求一個月內提出「具體」的改善兒童肥胖措施，國健署方才提出最新計畫。

國健署長王英偉說，面對兒童肥胖，我國持續有因應措施，包括今年4月23日已完成《國民營養法》草案，除了現行規定的國中、國小，未來會擴大納入高中與公、私立幼兒園「均不得提供含糖飲」。

國小試辦 推廣全台

和少子化一樣，要防治兒童肥胖，無法靠單一方法解決。王英偉舉例，就算校園禁賣含糖飲「校園外仍到處買的到」，兒童雖然在學校吃營養午餐「回家卻吃不營養的晚餐」，與其期盼用單一方法改善，不如透過大人來灌輸正確的觀念。

為此，國健署今年將選定2～3間國小進行試辦，讓學校透過Line通訊軟體，向家長傳達肥胖危害、孩子體位排比及如何改善等訊息，並測試影響效果；王英偉說，依國外經驗顯示，效果短短數月就會出來，一旦試辦測試有效，將立刻推廣至全國。

胖子做人 娃娃難瘦

另根據一項美國最新研究顯示，若在體重過重、肥胖階段「做人成功」，未來生下的寶寶，將會有「易胖體質」。

花蓮慈濟小兒部主任鄭敬楓解釋，懷孕過程若胖太快又太多，胎兒會感受到母體的高血糖值，進而改變其「基因閥值」的開關，成為「易胖體質」，未來平平和一般人吃一樣份量的食物，活動量也相同，但就是更容易胖，這也意味著，若想減肥，得比旁人付出更多的努力。

(中國時報)