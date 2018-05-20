殺蛇太殘忍 華西街明日告別秀

2018年05月20日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北華西街以賣蛇肉、殺蛇秀聞名，是不少國內外遊客到台北必訪景點，隨著保育觀念抬頭，政府禁止表演殺蛇叫賣，觀光客逐漸流失，蛇肉專賣店接連關門，連華西街唯一僅存的「亞洲毒蛇店」也撐不下去，店家公告21日正式結束營業，轉行改賣小火鍋，讓不少老台北感到不捨。

文史工作者張哲生在臉書分享「亞洲毒蛇店」歇業消息，他感慨走過一甲子的蛇肉店，早期遊客聚集觀賞殺蛇郎叫賣、在店門前看紅毛猩猩玩蛇、大蟒蛇吞白老鼠，如今這些記憶一去不復返，代表一個世代結束。

當地人士透露，早期華西街有7、8家蛇肉專賣店，業者會安排殺蛇秀等節目吸引遊客，門口總是擠滿人潮圍觀，甚至不少人專程去品嘗蛇肉、蛇湯，隨著時代改變，過去榮景不再，讓大多數蛇肉專賣店選擇轉行，華西街毒蛇專賣店唯一僅剩「亞洲毒蛇店」。

不過，走過一甲子的「亞洲毒蛇店」也不敵遊客減少影響，公告21日將結束營業，未來轉型改賣小火鍋，隨著當地最後一家蛇肉專賣店關閉，蛇街美名也走入歷史。

在「亞洲毒蛇店」工作超過50年的員工表示，受到政府動物保護政策影響，不僅蛇量減少、價格上揚，還規定不得表演殺蛇秀、大蟒蛇吞老鼠等戲碼，失去新鮮感使遊客銳減，業績至少減少5成，即便內心不捨，還是要面臨關門轉型命運。

業者預計21日上午10時30分舉辦告別蛇店活動，邀請藝人郭子乾模仿令人懷念的殺蛇橋段，正式宣告結束營業，華西街蛇肉專賣店就此走入歷史。

(中國時報)