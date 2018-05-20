台大法律人連署拔管 挨批麥卡錫

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中國時報
／台北報導

一群任職於台大法律學院、畢業於台大法律學院的法律人，日前發起連署要求台大重啟校長遴選。核能流言終結者創辦人黃士修昨在臉書上發文批判，在「鬥爭」的手段上，這幫台大法律人應該叫做「法律麥卡錫」。

吳茂昆4月19日起擔任教育部長，27日就拔除管中閔台大校長當選人的資格，卻始終找不到法源依據，好不容易生出的公文，也不敢寫明准駁，甚至不敢承認是行政處分。5月17日，台大法律學院教授及校友發表連署聲明，指控管中閔違法兼職，力挺教育部不聘任的決定。

黃士修昨在臉書以「拔管黑手是誰？黨國新威權，法律新納粹」為題發文表示，很多人罵，台大法律產出太多政客，知法玩法、以法亂政。其實，這都還不是對民主社會最大的危害。執掌台大法律學院教鞭的龍頭法學家，不知法就玩法、不以法就亂政，才是最恐怖的事。

黃士修說，這群人把持了產官學界的資源，頂著法律專業的頭銜，一點一滴地摧毀法治國家的根基，建立他們心中的黨國新威權。他們當然也會開口閉口都提法律，但要先看你的身家背景和政治立場，再決定你是否有法律保障的人權。

黃士修表示，納粹至少還透過民主程序的運作，並讓這樣的法律通過，賦予自己至高無上的權力。故這群人，充其量只是法律新民粹而已。

黃士修說，麥卡錫主義是在沒有足夠證據的情況下指控他人不忠、顛覆、叛國等罪。在「種族」的動機上，這幫台大法律人是「法律新納粹」。在「鬥爭」的手段上，這幫台大法律人應該叫做「法律麥卡錫」。下一個會是什麼？自然就是效法左岸的「法律階級文化大革命」了。

(中國時報)

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