顏伯勳自學 獲英特爾科學獎

2018年05月20日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台灣科學教育館選拔14名學生8件作品參加「2018年美國英特爾國際科技展覽會」，成績昨揭曉，我國有5件作品獲獎，成績最好的是嘉義縣私立協同中學李尚融及自學生顏伯勳共同獲大會工程學科二等獎，其中顏伯勳更是我國首位自學生獲獎。

美國英特爾國際科技展覽會今年共有81個國家、近1800位學生參賽，經過激烈競爭後，在台灣時間5月18日晚上10時在美國賓州匹茲堡舉行頒獎典禮。

我國這次獲獎的5項作品，包括：1、李尚融和顏伯勳共同獲大會工程學科二等獎；2、嘉義高中楊承叡、許瀚元及王昱淇獲大會物理學科三等獎；3、北一女張捷嵐、張捷筑雙胞胎姊妹獲大會化學科四等獎；4、北一女邱薏安獲大會生物醫學與健康科學科大會四等獎；5、師大附中王凱、江佶龍獲美國數學學會榮譽獎。

李尚融和顏伯勳以「應用於姿態控制的正六面體式定子球型感應馬達」獲獎。他們提出一種正六面體形式的磁極排列結構，能產生3D的旋轉磁場，並於球型轉子上感應出轉矩，進而帶動馬達旋轉，優化馬達效率。

顏伯勳的求學過程並非經過一般校園體制，而是以自學方式專研喜歡的領域，他與李尚融合作並獲得大會二等獎，創下我國首組非典型升學學生參賽並獲獎的紀錄。

顏伯勳表示，他在協同中學讀到高一，之後休學一年，最後決定申請在家自學，學籍掛在嘉義市政府，現在算是高二。他覺得在學校學習有太多限制，因此決定自學，未來也不打算在國內外升大學，而是想累積一些經驗後，去就業或創業。

協同中學教務主任黃淵泰說，顏伯勳及李尚融都是從協同中學國中部升上高中部，兩人對機器人有興趣，因此一起找資源進行研究，李尚融已考上清大，顏伯勳則有自己的路要走。

(中國時報)