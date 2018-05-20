棒協改選 辜仲諒高票當選理事長

中信慈善基金會董事長辜仲諒（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

中華民國棒球協會昨日進行第12屆理事長改選，同額競選的中信慈善基金會董事長辜仲諒，以1025票輕鬆跨越329票的門檻，成為首位會員直選的理事長，將於7月1日上任。辜也是中信兄弟隊老闆，入主棒協有助於整合職棒、業餘，進軍2020年東京奧運棒球賽。

本屆棒協改選共有1641人擁有投票資格，昨有1138人親自或委託投票，投票率達69％。辜仲諒以9成得票率順利過關，可見棒壇人士都希望終結這些年來中職、棒協惡鬥的現象，團結起來一致對外。

其他當選者包括運動選手理事7名，最高票為楊清瓏；團體會員理事10人，最高票中職統一獅隊領隊蘇泰安；個人會員理事13人，最高票孫紀蘭（中信集團）；監事9人，前職棒球星張泰山得到474票排名第2，也是此次改選亮點之一。

教育部體育署長林德福表示，棒球堪稱國球，需要職業、業餘一起努力發展，辜仲諒擁有職棒隊，並贊助黑豹旗、認養基層球隊，為棒球投注很多心力。他說，今後中職、棒協必須分工合作，才能創造另一片榮景。

中職聯盟祕書長馮勝賢也樂觀認為，其實與棒協本就有合作關係，一定會再找時間溝通，基本上他是屬於執行面，政策面則需有一定高度，將由中職會長吳志揚與辜仲諒協商後再決定。

此外，棒協改選後馬上面臨雅加達亞運的考驗，中華隊總教練許順益說，希望新理事長能帶進更多資源，協助三級、業餘棒球厚植實力，把根扎好才能開花結果。

(中國時報)

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