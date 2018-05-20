擅用原民歌打廣告 恐罰600萬

2018年05月20日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

日前知名內衣品牌將泰雅族服飾張冠李戴而引發泰雅族抗議，事實上，業者未經授權擅用原住民歌曲當廣告歌、穿原住民服飾打廣告，恐怕會遭罰數百萬元！原民會近日將阿美族奇美部落傳說和歌謠、送靈祭歌等2項作品納入智慧創作專用權，未來若要採用，皆須取得部落授權，違者依法最高可罰600萬元。

原住民族在音樂、舞蹈等文化貢獻深刻而優美的作品，但過去缺乏智慧財產權保護，導致曾發生國內業者以蘭嶼達悟族拼板舟申請新型專利來製作教材，或是超商品牌7-ELEVEN曾推出穿著鄒族服飾的Open將代言公仔，以及去年台北文學獎頒布的「舞台劇本獎」首獎引用賽夏族傳說，將小米女神描述得充滿情欲而引發抨擊。

傳說遭改編 賽夏族怒

為此，《原住民族傳統智慧創作保護條例》相關子法於2015年10月公告上路，有別於一般著作權、商標權以個人為主，《原智條例》由部落、族群等群體針對原住民族宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾、民俗技藝或其他文化等10類創作提出申請，經原民會公告後，未來業者要使用，就要洽談群體取得授權。

去年11月，原民會首波公告馬太鞍部落五片流蘇裙、邵族儀式性杵音等作品為智慧創作專用權，近日再將阿美族奇美部落始祖傳說及歌謠、送靈祭歌2項一同納入，統計原民會至今共受理110件申請案件，已有11件智慧創作專用權產生。

阿美族奇美部落始祖傳說及歌謠，敘述阿美族始祖Sera和Nakaw在孩童時期遇上洪水暴漲，漂流到山上後以耳朵掉下的穀粒當糧食維生，後來兩人移居到到靠近水源的Kiwit（奇美），並繁衍後代；故事記錄奇美部落核心起源，帶有深層文化及道德涵義，是部落內每一位族人都會吟唱的一首古謠。

已有11件案審核通過

阿美族奇美部落送靈祭歌，則是部落年祭的最後一日哼唱的歌曲；嚴謹、繁瑣而複雜的部落年祭，在最後一日送靈儀式時，部落女子會盛裝加入祭圈，與部落男子共同吟唱、討酒。歌曲通常由女性族人領唱，呈現歡欣愉悅的氛圍，是該部落極具特色及代表性的傳統歌謠之一。

原民會主委夷將．拔路兒表示，《原智條例》過去因為沒有相關前例可循，所以一直處於摸索階段，而今逐漸成熟，相信未來會有愈來愈多的案件審核通過，讓原住民文化更能受到尊重與保護。

(中國時報)