文化流傳與保護 要取平衡

2018年05月20日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

原民會頒布《原住民族傳統智慧創作保護條例》保護原民文化，但卻因申請不易，目前僅通過阿美族歌謠、邵族杵音等11件智慧創作專用權，但蘭嶼達悟族拼板舟、賽夏族矮靈祭等申請案則面臨「卡關」。原民會正在評估修法簡化申請流程，或由原民會介入當代表人，在文化流傳與財產授權間取得平衡。

《原智條例》自2007年12月通過，一直處於試辦階段，直至去年才首波公告納入智慧創作專用權作品，至今通過案件僅11件，主因就在於專用權認證相當困難，又是屬於集體創作，若群體未有共識便難以推舉出代表人，使得通過案量遲遲無法提高。

曾任原民會副主委、東華大學民族事務與發展學系副教授陳張培倫舉例，建造石板屋最著名的族群是排灣族，但其實布農族也有石板屋；蘭嶼的拼板舟圖樣來自不同家族的家飾，該由誰出面統籌申請就有些爭議；更別說原住民族珍貴的十字繡作品，許多族群都有類似創作，到底誰最具代表性，其實很難評估。

國立台東大學音樂系教授兼系主任、同時也是審查委員的郭美女坦言，有些族人被誤導出錯誤觀念，以為申請智慧創作專用權是為了賺錢，再加上審查過程中訊息求證不易，族人若又不願提供證明，要通過申請案更加困難重重。

賽夏族瓦祿部落發展協會總幹事風貴芳，目前正在協助族人申請矮靈祭為智慧創作專用權，他指出，該申請案從《原智條例》母法通過後就開始著手準備，意見卻一直無法統合，族人在描述祭典、統一儀式名稱等內容敘述上，花費許多時間溝通。

有原民會官員坦言，原民文化涉及集體創作，像蘭嶼拼板舟，光推舉代表就有困難，因此現行正在研議修法。《原智條例》的用意，原本是為了保護原民文化不被盜用，但是限制太過又侷限了文化流傳，保護的鬆緊強度還需再思考，至於後端侵權的認定，可能要等到有案例送到法院審理後出現判例，才知道法律的效果。

(中國時報)