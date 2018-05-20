韓對台不鏽鋼條 展開反傾銷調查

2018年05月20日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

韓國貿易委員會（KTC）於5月18日正式對台灣及義大利產製的不鏽鋼條展開反傾銷調查，據韓國海關統計，2017年從台灣進口共2595萬917美元的不鏽鋼條，占韓進口市占率近2成，僅次於日本。經濟部國際貿易局表示，本次調查對業界可能造成影響，將提供涉案業者每案最高300萬元補助。

國貿局表示，KTC針對台灣、義大利不鏽鋼條的傾銷調查期間為2016年7月1日至2017年6月30日，產業損害調查期間為2014年1月1日至2017年12月31日，完整調查需時約為1年。

因韓國鋼鐵製造商指控，台灣及義大利的廉價不鏽鋼條造成當地企業重大經濟損失，KTC決定進行反傾銷調查。國貿局指出，這次遭調查的不鏽鋼條，是以軋延、鍛造及表面加工處理等方式，將不鏽鋼作成棒狀的產品，大多用在尖端精密產業、汽車零件、化學機械、飛機零件、醫療設備及建材。

據韓國海關統計，去年韓國從台灣進口共2595萬917美元的不鏽鋼條，占韓進口市場份額約17.97％，僅次於日本的24.32％，排名第2；台灣在2016年則是占20.06％，與第1名日本20.71％差距不大。而韓國目前已對日本、市占排名前5的印度及西班牙的不鏽鋼筋，課徵3.56％至15.39％的反傾銷稅，國貿局官員指出，台灣廠商如被徵收反傾銷稅，稅率也可能在這個範圍內。

對於台灣將遭調查的業者，國貿局呼籲應注意把握案件調查時效，積極填復問卷應訴，以保障並爭取應有的權益。國貿局副局長徐大衛表示，為協助廠商因應調查，在涉案廠商聘請律師、會計師應訴的費用部分，國貿局訂有補助辦法供業者申請，每案補助上限為300萬元。

國貿局表示，業界認為本次調查對台灣出口影響值得觀察，但具體影響程度，在調查結果公布前還無法預估。

(中國時報)