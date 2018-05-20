新航招空姐 月薪10萬千人搶

新加坡航空招募台籍空服員，平均可月入新台幣10萬元左右，吸引超過千人報名。（陳祐誠攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

新加坡航空來台舉行今年第2波空服員招募，吸引超過千人來報名，昨舉行初試，通過者可進入今日的複試。新航表示，若順利錄取，空服員將獲得5年的聘雇合約，新任空服員月薪加上津貼，平均可月入新台幣10萬元左右。

根據新加坡航空的招募簡章，考生要具備大學學歷、流利的中英文，空服員通過訓練加入新航後，必須定居新加坡，初期可獲得5年聘雇合約，若表現優秀可再聘雇5年，每月薪資加上各項津貼可領到9萬9000元至11萬元，且每年享有1次免費飛行，往返任何新航的航點。

新加坡航空台灣分公司總經理黃文杰表示，在台灣一直有進行空服員招募，這是對台灣市場的承諾，本次招募沒有預設錄取多少人，只要是優秀人才就會進用，而考生的親切度、與人互動、服務態度都是評分關鍵，有沒有相關經驗倒不重要。

由於新航今年將引進7架波音787-10、3架空中巴士A380、7架A350-900URL，還要推出全球最長航線、飛時達19個小時的新加坡─紐約直飛，這個財報年度預計提升5％的運量，因此，需要更多空服員配合新機與新航線。

26歲考生Alley說，大學畢業後一直在當英文輔導老師，月薪3萬5000元至4萬元，她一直想出國進修，卻存不到錢，覺得新加坡航空的福利不錯，想要嘗試；22歲考生Nina則說，自己是應屆畢業生，不喜歡沉悶的工作，希望到各個國家增廣見聞，想透過當空服員完成夢想，希望有機會能圓夢。

(中國時報)

韓對台不鏽鋼條 展開反傾銷調查 快加油 明起汽柴油漲0.4元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。