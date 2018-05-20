新航招空姐 月薪10萬千人搶

2018年05月20日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

新加坡航空來台舉行今年第2波空服員招募，吸引超過千人來報名，昨舉行初試，通過者可進入今日的複試。新航表示，若順利錄取，空服員將獲得5年的聘雇合約，新任空服員月薪加上津貼，平均可月入新台幣10萬元左右。

根據新加坡航空的招募簡章，考生要具備大學學歷、流利的中英文，空服員通過訓練加入新航後，必須定居新加坡，初期可獲得5年聘雇合約，若表現優秀可再聘雇5年，每月薪資加上各項津貼可領到9萬9000元至11萬元，且每年享有1次免費飛行，往返任何新航的航點。

新加坡航空台灣分公司總經理黃文杰表示，在台灣一直有進行空服員招募，這是對台灣市場的承諾，本次招募沒有預設錄取多少人，只要是優秀人才就會進用，而考生的親切度、與人互動、服務態度都是評分關鍵，有沒有相關經驗倒不重要。

由於新航今年將引進7架波音787-10、3架空中巴士A380、7架A350-900URL，還要推出全球最長航線、飛時達19個小時的新加坡─紐約直飛，這個財報年度預計提升5％的運量，因此，需要更多空服員配合新機與新航線。

26歲考生Alley說，大學畢業後一直在當英文輔導老師，月薪3萬5000元至4萬元，她一直想出國進修，卻存不到錢，覺得新加坡航空的福利不錯，想要嘗試；22歲考生Nina則說，自己是應屆畢業生，不喜歡沉悶的工作，希望到各個國家增廣見聞，想透過當空服員完成夢想，希望有機會能圓夢。

(中國時報)