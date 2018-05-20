新竹市 東區－酸辣湯 飽足好過癮

2018年05月20日 04:10 中國時報 陳育賢 ）

傳統川味美食重辣，讓不少怕辣的老饕卻步，為了讓所有人都能放心大啖美食，新竹市東區「老四川麵食館」的酸辣湯，特別融合川味與台式口味，加上配料實在，成為東區金城眷村與關埔一帶上班族的最愛。

老闆娘Judy去年8月，從第1代老闆娘手中接下已開業10多年的麵館，雖然過去沒有經營餐廳經驗，也沒有特別拿手的料理，但憑著不服輸的個性認真學習，硬是從老師傅手中學來所有川味麵食料理功夫，舉凡牛肉麵、川味擔擔麵、酸辣麵都維持原味，還能自行研發出麻辣乾拌麵，現在都成鎮店招牌。

Judy笑說，因為愛吃美食，對料理有種天生的味覺，將老師傅傳下的手藝，更改某些配料素材並加以研發，現在的老四川在濃濃川味中，融入了些許台式料理風味，生意蒸蒸日上，用餐時段總是座無虛席，入席後也得有點耐心等待美食上桌。

店內招牌酸辣湯是當地上班族必點美食之一，Judy承襲第1代老闆娘原始口味再加以調整，豆腐、鴨血、胡蘿蔔、肉絲、蛋花、蔥花都是基本配料，加上獨特的酸辣調味，不少常客都說來店不點酸辣湯，等於沒來過。

地址：新竹市東區埔頂路99巷41號

電話：(03)5736922

營業時間：周一至周五上午11點30分至晚間8點，周六只營業至下午3點，周日公休

售價：大碗70元、小碗35元

(中國時報)