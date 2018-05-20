雲林縣 虎尾鎮－又酸又辣 杭州美味征服台灣

2018年05月20日 04:10 中國時報 許素惠 ）

雲林縣虎尾鎮「浙江湯包麵館」老板邵萬劍12歲來台依親，傳承爺爺衣缽，把大陸杭州老家的酸辣湯好味道一起帶來台灣，並堅持既酸且辣的正宗口味，笑說「酸辣湯不酸不辣，怎麼能叫酸辣湯？」逐漸改變鄉親味蕾，愛上這味正宗酸辣湯。

位於虎尾第一銀行對面的浙江湯包麵館，主打手工麵及湯包，用餐時間門庭若市，不論是吃多汁鮮美的湯包，或者扎實有嚼勁的手工麵，9成以上客人都必點一碗酸辣湯。湯內食材料多實在，包括豬血、豆腐、筍絲、胡蘿蔔、肉絲、木耳、蛋絲等10多種，讓人充滿飽足感。

「不酸不辣，哪叫酸辣湯？」邵萬劍指出，有客人來店點了酸辣湯，卻要求不酸不辣，他直接向對方說抱歉：「我們的酸辣湯，絕對會酸也會辣。」率直個性不但沒嚇跑客人，久而久之，客人味蕾反而逐漸習慣，愛上這款又酸又辣的酸辣湯。

邵萬劍12歲從大陸來台依親老兵爺爺，課餘在爺爺的湯包麵館幫忙，耳濡目染學到一身好手藝。他強調，許多店家為迎合大眾口味，反而讓傳統美食失去原味，他只想讓大家嘗到真正的「外省」味，這樣才有特色。

地址：雲林縣虎尾鎮新興路56號

電話：(05)6311767

營業時間：上午10點半至晚間8點半，不定期公休

售價：30元

(中國時報)