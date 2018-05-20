新北 基隆 竹縣聯手 搶行動支付商機

新北市、基隆市及新竹縣將作為示範場域，擴大行動支付的普及應用，圖為整合型行動支付QR Code示意圖。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市政府聯合基隆市、新竹縣，向經濟部工業局提案「智慧支付普及方案」，整合ICT、區塊鏈、大數據及人臉辨識，以導客到店、到店消費、進點兌換方式，擴大行動支付普及與消費誘因，獲前瞻計畫審查通過，未來將營運模式推廣全台，齊搶智慧商機，最快下半年就可推出。

結合商圈行銷活動

新北市經發局長張峯源表示，新北市府爭取中央「前瞻基礎建設─普及智慧城鄉生活應用計畫」經費，以跨縣市聯合提案，有效整合地方、中央及業者三方能量，由地方政府整合在地特色，明確界定行動支付應用場域。

張峯源說，聯合提案智慧支付普及方案將新北市政府舉辦的各項大型節慶商圈行銷活動結合，透過營造節慶主題氛圍，提高商圈店家的參加意願並帶動活動參與人潮。

計畫更導入智慧行動支付，結合科技應用多元行銷，協助店家運用線上線下整合機制拓展商機，為在地商圈發展注入創新能量與並提升來客數及營業額；同時運用紅利累點兌點，增加消費者對行動支付的使用率及黏著度，以大數據分析迅速掌握來店消費客戶潛在需求，並嘗試以人臉辨識沙盒實驗，加速行動支付使用者身分辨識速度。

紅利積點增加使用率

新北市政府也計畫與公共運輸綠色運具合作，將民眾日常生活的食、衣、住、行、育、樂與行動支付互相緊密結合，盼突破推動行動支付瓶頸，將3縣市打造成為全台智慧行動支付城市新典範。

(中國時報)

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